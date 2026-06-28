Sin fecha el anunciado racionamiento para Loíza y Canóvanas

El anunciado racionamiento de agua para Canóvanas y Loíza permanece bajo evaluación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que monitorea de cerca los niveles de agua en los ríos del este que suplen el líquido a esos abonados, indicó este domingo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano.

“Al momento, no se ha establecido racionamiento. Si hubiera algún cambio, pues, se estará comunicando a través de la presidencia de Acueductos”, indicó el funcionario, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

“Al momento, se sigue monitoreando. No se ha establecido racionamiento, gracias a Dios... Se ha anunciado ya que va a venir lluvia, y esperamos en Dios que pueda también caer en las zonas que tiene que caer”, agregó Peña Payano.

La semana pasada y tras una reunión con las alcaldesas de Loíza y Canóvanas, Julia Nazario y Lornna Soto, respectivamente, la gobernadora Jenniffer González anunció un plan racionamiento de agua potable para cerca de 13,700 abonados de la AAA en ambos municipios. En ese momento, se indicó que faltaba por definir cuándo comenzaría y las horas en que se aplicaría.

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Tras el anuncio, la AAA confirmó que halló una mancha “sospechosa” en la toma de aguas crudas Loíza Valley, que mantiene a cerca de 11,000 abonados sin servicio de agua potable en Loíza y Canóvanas.

La AAA confirmó que la sustancia observada en la estación de bombas de Loíza Valley es aceite y grasa. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La AAA confirmó este domingo que la sustancia observada en la estación de bombas de Loíza Valley es aceite y grasa, pero aún se desconoce su procedencia.

El presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, indicó que personal de la AAA labora para poder limpiar la zona y restablecer las operaciones de la estación de bombas.

“Como parte de las medidas correctivas implementadas, la compañía especializada en manejo y limpieza de contaminación ambiental 5 Senses se encuentra movilizándose hacia la planta para realizar las labores especializadas de limpieza. Los trabajos incluyen la remoción del material detectado en la superficie del agua, zona donde se ha identificado la presencia de aceites y grasas”, informó la AAA, mediante un comunicado de prensa.

Peña Payano sostuvo que personal del Departamento de Salud trabaja junto a la AAA para restablecer el servicio de forma segura. Ese incidente se suma a los problemas recientes de intermitencia en el suministro de agua, denunciado por varios alcaldes, principalmente de la zona metropolitana.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza defendió la gestión de González Delgado al frente de la AAA, días después que se confirmara la renuncia del vicepresidente ejecutivo de Operaciones, el ingeniero Luis Ortiz Salgado, que será efectiva este martes.

Peña Payano rechazó que La Fortaleza tenga conocimiento sobre algún malestar entre miembros de la Junta de Gobierno de la AAA con el presidente ejecutivo de la corporación pública.

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