Inminente el racionamiento de agua para Loíza y Canóvanas: 10,700 abonados podrían afectarse

Cerca de 10,700 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en Loíza y Canóvanas, serán sometidos a un plan de racionamiento, anunció este miércoles la gobernadora Jenniffer González, quien indicó que tan pronto como este fin de semana se decidirá cuándo comenzará y en qué horario aplicará.

González, quien se refirió al racionamiento como “plan de interrupción programado”, sotuvo una reunión, en La Fortaleza, con la alta gerencia de la AAA, jefes de agencia y ocho alcaldes de la zona este.

No descartó que, si se mantiene la baja precipitación, se sumen otros municipios al racionamiento.

“Ahora, lo que se va a determinar es cuándo debe empezar, y eso se va a hacer con el monitoreo. Se va a ir allí (al río Canóvanas) a ver cuándo se debe empezar, si se debe empezar este viernes, o si se debe empezar el fin de semana, o si se debe empezar el lunes. Debe haber una notificación a los vecinos de la zona”, precisó la mandataria, tras concluir la reunión.

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En el encuentro, participaron el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado; el subdirector ejecutivo de la Región Metro de la corporación pública, Jorge Pando; el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles; el secretario de la Vivienda, Luis Martínez Román; el administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario; el director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Ernesto Rodríguez; y los alcaldes de Loíza, Canóvanas, Juncos, Las Piedras, Humacao, Ceiba y Río Grande.

Rodríguez hizo una presentación, en la que detalló que los ríos que suplen de agua potable a algunos municipios están en niveles bajos de flujo. “Así que necesitamos lluvia para mantener el flujo constante en esos ríos”, afirmó el meteorólogo.

Loíza y Canóvanas reciben agua del río Canóvanas. El plan de racionamiento pudiese afectar a 8,200 abonados en Loíza y 5,500 en Canóvanas.

A la gobernadora, se le preguntó por posibles cambios gerenciales en la AAA, y respondió: “Cuando estemos listos”. (Xavier Araújo)

La gobernadora recalcó que la interrupción en el servicio se haría de manera coordinada, para que los abonados puedan tomar medidas cautelares.

“La idea es que se puedan manejar de acuerdo a cómo se esté comportando el río. La intención con esto es que ambos municipios puedan mantener el flujo de agua y que se reduzca el uso durante ciertas horas al día, para que ambos municipios puedan tener agua. ¿Qué significa esto? Que la gente tiene que apertrecharse en Loíza y Canóvanas para poder hacer sus diligencias y poder hacer sus cosas. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? No se sabe todavía”, declaró.

Respecto a cuáles otros pueblos podrían ser añadidos al racionamiento, González mencionó a Juncos, Las Piedras, Fajardo, San Lorenzo, Humacao, Ceiba y Río Grande.

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“No están catalogados como municipios en peligro en este momento, pero, en las próximas semanas, los cuerpos de agua que nutren sus municipios pudieran verse en esta misma situación”, dijo.

Agregó que, durante la reunión, se discutió la posibilidad de que el racionamiento fuese de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., pero el horario está por verse.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, se mostró agradecida por la reunión, pero dejó claro que el racionamiento debía ser “justo”. Reveló que, durante el cónclave, se discutió la posibilidad de que el racionamiento fuese alternado entre Loíza y Canóvanas, por día, pero se descartó.

“Me siento bien de estar en esta reunión y garantizar que mi gente de Loíza pueda tener la oportunidad de tener agua y que seamos equitativos y justos al tener un racionamiento”, sostuvo Nazario.

Su homóloga de Canóvanas, Lornna Soto, favoreció que el racionamiento se limite a horas de la mañana, pero Nazario recordó que, por no haber clases, “hay niños en la casa”.

“Lo importante es que la gente sepa cuándo no va a tener agua y cuándo la va a tener”, recalcó Nazario.

Soto hizo un llamado para que la gente “no abuse” con el uso del agua.

“Bien importante, la prudencia en el uso del agua y de dónde estamos, porque estoy segura que muchos de los alcaldes aquí, todos tenemos actividades en verano. Todos tenemos las piscinas inflables y todos usamos las mangueras. Y, muchas veces, no sabemos el nivel... como pueden estar Canóvanas y Loíza hoy”, dijo la goberndora.

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Por su parte, Quiles, el secretario del DRNA, anunció que, en este contexto, activó el comité de sequía, cuyos miembros no precisó.

“Cuando estemos listos”

A la gobernadora, se le preguntó por posibles cambios gerenciales en la AAA, y respondió: “Cuando estemos listos”. Sus expresiones se produjeron luego que, en múltiples ocasiones, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, pidiera cambios en la jefatura de la corporación pública.

Horas después de la conferencia de prensa, se trasladó a Manatí para anunciar un proyecto de la AAA, y allí no estuvo acompañada por el presidente de la corporación pública.

Anunció el comienzo de la rehabilitación y reparación de las membranas geosintéticas del lago regulador de aguas crudas de Isabela. Del lugar, se suple la planta de filtración de ese municipio, que proporciona el servicio allí y en Moca.

“Estamos hablando de más de 18,500 familias que se suplen de esta estación”, sostuvo la primera ejecutiva.

Destacó que el embalse se construyó en 1996 y se rehabilitará, a un costo de $27,723,788, con fondos provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), del programa CDBG-DR (Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario - Recuperación de Desastres) y la AAA.

Mientras se realizan los trabajos, los abonados de la AAA no se deben afectar, los peces serán reubicados y se colocará un sistema de bombeo temporal que mantendría el servicio sin alteraciones, puntualizó la gobernadora.