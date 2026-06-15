Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece conductor de vehículo de fabricación casera tras choque en Cidra

Una segunda persona fue transportada a un hospital

15 de junio de 2026 - 6:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 106 muertes en accidentes vehiculares en lo que va de este año, 15 menos que las 121 registradas a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció anoche al accidentarse en un vehículo de fabricación casera en Cidra, informó la Policía.

RELACIONADAS

El incidente se reportó a eso de las 9:50 p.m., en el kilómetro 50 de la carretera PR-1 en el barrio Beatriz.

Según la información preliminar, Emanuel Rivera Vázquez, de 46 años, y una pasajera “transitaban en un vehículo todo terreno de fabricación casera (plancha)”.

El informe policiaco agregó que “al llegar al mencionado kilómetro, Rivera Vázquez lo hizo a una velocidad que no le permitió el control y dominio del volante, por lo que invadió el carril opuesto.

Señaló que la “parte posterior izquierda” de su vehículo fue impactado “por la parte delantera del auto Toyota Camry del año 2017”.

“Rivera Vázquez resultó expulsado, falleciendo en la escena debido a los traumas recibidos, mientras que su acompañante fue transportada en condición de cuidado al Centro Médico de Río Piedras”, abundó.

El conductor del auto arrojó 0.000% en la prueba de aliento de alcohol en el organismo.

El agente Noel Santana, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas en unión al fiscal Pedro Mateo, se encuentran a cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 106 muertes en accidentes vehiculares en lo que va de este año, 15 menos que las 121 registradas a la misma fecha en el 2025.

Tags
CidraAccidentes de TránsitoBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: