Fallece conductor de vehículo de fabricación casera tras choque en Cidra

Un hombre falleció anoche al accidentarse en un vehículo de fabricación casera en Cidra, informó la Policía.

El incidente se reportó a eso de las 9:50 p.m., en el kilómetro 50 de la carretera PR-1 en el barrio Beatriz.

Según la información preliminar, Emanuel Rivera Vázquez, de 46 años, y una pasajera “transitaban en un vehículo todo terreno de fabricación casera (plancha)”.

El informe policiaco agregó que “al llegar al mencionado kilómetro, Rivera Vázquez lo hizo a una velocidad que no le permitió el control y dominio del volante, por lo que invadió el carril opuesto.

Señaló que la “parte posterior izquierda” de su vehículo fue impactado “por la parte delantera del auto Toyota Camry del año 2017”.

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“Rivera Vázquez resultó expulsado, falleciendo en la escena debido a los traumas recibidos, mientras que su acompañante fue transportada en condición de cuidado al Centro Médico de Río Piedras”, abundó.

El conductor del auto arrojó 0.000% en la prueba de aliento de alcohol en el organismo.

El agente Noel Santana, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas en unión al fiscal Pedro Mateo, se encuentran a cargo de la pesquisa.