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Accidente en Bayamón: conductora se estrella contra una tienda

La mujer de 67 años habría sufrido un percance de salud antes de perder el control del vehículo

9 de junio de 2026 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El auto impactó la vitrina de la sucursal Rainbow del centro comercial Bayamón Oeste Shopping Center. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía investiga un incidente en el que una conductora de 67 años impactó su vehículo contra los cristales principales de una tienda Rainbow en el centro comercial Bayamón Oeste Shopping Center.

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Según la información preliminar, la mujer conducía una Toyota RAV4 blanca del año 2013 cuando presuntamente sufrió un percance de salud, por lo que perdió el control del automóvil e impactó la fachada del establecimiento.

La Uniformada indicó que nadie resultó herido a consecuencia del choque.

La mujer fue atendida por paramédicos de una compañía privada y posteriormente transportada a un hospital del área. La Policía no ofreció detalles sobre la condición de salud de la conductora.

Accidente de auto contra vitrina de tienda Rainbow del centro comercial Bayamón Oeste Shopping Center
Accidente de auto contra vitrina de tienda Rainbow del centro comercial Bayamón Oeste Shopping Center (Suministrada)

En tanto, se indicó que se realizará un inventario para estimar las pérdidas en la estructura y los daños ocasionados al local.

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Accidentes de TránsitoBreaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamón
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