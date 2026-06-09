Accidente en Bayamón: conductora se estrella contra una tienda

La Policía investiga un incidente en el que una conductora de 67 años impactó su vehículo contra los cristales principales de una tienda Rainbow en el centro comercial Bayamón Oeste Shopping Center.

Según la información preliminar, la mujer conducía una Toyota RAV4 blanca del año 2013 cuando presuntamente sufrió un percance de salud, por lo que perdió el control del automóvil e impactó la fachada del establecimiento.

La Uniformada indicó que nadie resultó herido a consecuencia del choque.

La mujer fue atendida por paramédicos de una compañía privada y posteriormente transportada a un hospital del área. La Policía no ofreció detalles sobre la condición de salud de la conductora.

Accidente de auto contra vitrina de tienda Rainbow del centro comercial Bayamón Oeste Shopping Center (Suministrada)