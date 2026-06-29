Tiroteo en Alemania deja seis muertos: arrestan al presunto autor de los hechos

BERLÍN — Un tiroteo ocurrido el lunes en un centro de asistencia a menores del norte de Alemania se saldó con seis muertos, según informó la policía. El presunto autor de los disparos fue detenido.

Según la policía, cinco personas —cuatro mujeres y un hombre— fallecieron en el lugar del tiroteo en Stade. Una sexta persona, también adulta, falleció más tarde en un hospital.

La policía afirmó que varias personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, según informó la agencia de noticias alemana DPA, aunque no facilitó una cifra concreta ni información sobre la identidad de las víctimas.

La policía ha informado de que el tiroteo tuvo lugar en las instalaciones de la calle Dankersstrasse, situadas al sur del centro de la ciudad. Dichas instalaciones cuentan con alojamientos temporales para mujeres embarazadas o madres jóvenes con hijos.

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Según ha informado la policía en un comunicado, se ha detenido al principal sospechoso, mientras que otras dos personas han sido objeto de “medidas policiales” por su presunta implicación. No se han dado más detalles al respecto.

Las imágenes de vídeo grabadas tras el tiroteo mostraban una gran presencia policial, junto con personal de otros servicios de emergencia y varias ambulancias en una calle residencial.

La policía ha indicado que está trabajando para esclarecer los antecedentes y las circunstancias del tiroteo.

La legislación alemana sobre armas es más restrictiva que la de Estados Unidos, y los tiroteos masivos son poco frecuentes, aunque no inauditos.

Vitali Mertens, que vive frente al lugar de los hechos, dijo que oyó disparos y que “toda la zona quedó acordonada de inmediato”.

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