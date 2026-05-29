Robo de madrugada en gasolinera de Arecibo: Policía busca al sospechoso
Una empleada del establecimiento indicó que fue sorprendida por un hombre que la despojó de dinero en efectivo
29 de mayo de 2026 - 7:28 AM
29 de mayo de 2026 - 7:28 AM
La Policía solicitó este viernes la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a un hombre sospechoso de cometer un robo en una estación de gasolina en Arecibo.
Según el agente Osvaldo Acevedo Soto, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves, 21 de mayo, en la gasolinera Gulf ubicada en la PR-628, en el barrio Sabana Hoyos.
De acuerdo con la información preliminar, una empleada del establecimiento indicó que fue sorprendida por un hombre de tez blanca, que vestía un abrigo rojo, pantalón largo negro y tenis blancos.
El individuo entonces la despojó de dinero en efectivo, en circunstancias que permanecen bajo investigación.
Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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