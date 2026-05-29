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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estaba prófugo: arrestan al segundo imputado por asesinato de barbero en Arecibo

Se trata de Kalib Javier Rivera, de 19 años

29 de mayo de 2026 - 6:59 AM

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La jueza Mirna N. Solivan Plaud, del Tribunal de Arecibo, el 29 de abril, tres días después de los hechos, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto en ausencia contra Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y contra Kalib Javier Rivera, de 19, ambos residentes de Arecibo. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Kalib Javier Rivera, quien se encontraba prófugo y era uno de dos imputados de asesinar al barbero Carlos Louis Santiago Maestre, de 30 años, en abril frente a un negocio de Arecibo, fue arrestado por la Policía el jueves en el residencial Ramon Marín Solá, de ese mismo pueblo.

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Contra Rivera pesaba una orden de arresto por asesinato en primer grado y una violación a la ley de armas; también tenía una fianza de $2 millones, expedida por la jueza superior Mirna Soliván Plaud, del Tribunal de Arecibo.

Al momento de su arresto, de acuerdo a un informe de la Policía, a Rivera se le ocupó una pistola con municiones y marihuana. Asimismo, arrestaron a otra persona, identificada como Freddy Angelucci González, de 67 años. De momento, no se conoce qué tipo de relación guarda este con Rivera.

Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales.El joven era embajador de marcas de productos de barbería."A veces en la vida llega alguien que ve en ti lo que ni tú mismo ve", escribió Santiago Maestre a su pareja en un mensaje en agradecimiento por su apoyo mientras se dirigía al San Juan Beauty Show.
1 / 6 | "Chispi Flow": así presumía de su talento el barbero asesinado en Arecibo. Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales. - Instagram/chispiflow_thebarber3

El arresto se da a poco más de un mes del asesinato de Santiago Mestre y a tres semanas de que se entregara Manuel Alejandro Soto, otro de los imputados en el crimen.

Los imputados habían sido identificados tras una investigación de la División de Homicidios del CIC de Arecibo, que incluyó el análisis de vídeos de cámaras de seguridad y ruedas de confrontación fotográfica.

Previo a los arrestos, el caso se había presentado ante Soliván Plaud, quien determinó, el 29 de abril, causa para arresto en ausencia contra ambos imputados y les fijó una fianza de $4.5 millones en total.

Soto, quien tenía récord criminal por sustancias controladas y estaba bajo probatoria, se entregó mediante un abogado en el Tribunal de Arecibo, pero luego de su detención fue trasladado a la Comandancia por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales.

Los hechos

El asesinato fue reportado en la madrugada del domingo, 26 de abril, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Inicialmente, la querella fue registrada como la de una persona herida de bala frente a un establecimiento llamado Shanghai.

Según la investigación preliminar, el asesinato ocurrió luego de que se suscitara una discusión entre dos sujetos dentro de un negocio. Posteriormente, en las afueras del establecimiento, uno de los individuos se acercó a la víctima con un arma de fuego y le realizó varios disparos en diferentes partes de su cuerpo.

Santiago Maestre -quien no poseía expediente criminal- residía en el pueblo de Utuado y era conocido como “Chispi Flow”. En sus redes sociales mostraba sus destrezas como barbero.

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