Estaba prófugo: arrestan al segundo imputado por asesinato de barbero en Arecibo

Kalib Javier Rivera, quien se encontraba prófugo y era uno de dos imputados de asesinar al barbero Carlos Louis Santiago Maestre, de 30 años, en abril frente a un negocio de Arecibo, fue arrestado por la Policía el jueves en el residencial Ramon Marín Solá, de ese mismo pueblo.

Contra Rivera pesaba una orden de arresto por asesinato en primer grado y una violación a la ley de armas; también tenía una fianza de $2 millones, expedida por la jueza superior Mirna Soliván Plaud, del Tribunal de Arecibo.

Al momento de su arresto, de acuerdo a un informe de la Policía, a Rivera se le ocupó una pistola con municiones y marihuana. Asimismo, arrestaron a otra persona, identificada como Freddy Angelucci González, de 67 años. De momento, no se conoce qué tipo de relación guarda este con Rivera.

1 / 6 | "Chispi Flow": así presumía de su talento el barbero asesinado en Arecibo. Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales. - Instagram/chispiflow_thebarber3 1 / 6 "Chispi Flow": así presumía de su talento el barbero asesinado en Arecibo Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales. Instagram/chispiflow_thebarber3 Compartir

El arresto se da a poco más de un mes del asesinato de Santiago Mestre y a tres semanas de que se entregara Manuel Alejandro Soto, otro de los imputados en el crimen.

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Los imputados habían sido identificados tras una investigación de la División de Homicidios del CIC de Arecibo, que incluyó el análisis de vídeos de cámaras de seguridad y ruedas de confrontación fotográfica.

Previo a los arrestos, el caso se había presentado ante Soliván Plaud, quien determinó, el 29 de abril, causa para arresto en ausencia contra ambos imputados y les fijó una fianza de $4.5 millones en total.

Soto, quien tenía récord criminal por sustancias controladas y estaba bajo probatoria, se entregó mediante un abogado en el Tribunal de Arecibo, pero luego de su detención fue trasladado a la Comandancia por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales.

Los hechos

El asesinato fue reportado en la madrugada del domingo, 26 de abril, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Inicialmente, la querella fue registrada como la de una persona herida de bala frente a un establecimiento llamado Shanghai.

Según la investigación preliminar, el asesinato ocurrió luego de que se suscitara una discusión entre dos sujetos dentro de un negocio. Posteriormente, en las afueras del establecimiento, uno de los individuos se acercó a la víctima con un arma de fuego y le realizó varios disparos en diferentes partes de su cuerpo.