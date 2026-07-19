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Suben a 5,119 los fallecidos tras terremotos en Venezuela

Mientras, el gobierno condecoró a más de 6,000 rescatistas

19 de julio de 2026 - 7:10 AM

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Miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las paredes de los hospitales.Así luce el muro de fotografías y mensajes para localizar a familiares en el Hospital Pérez Carreño en Caracas. Una persona recibe atención medica en el hospital Domingo Luciani de Petare de Caracas.
1 / 11 | Suben a 5,119 los fallecidos tras terremotos en Venezuela. Miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las paredes de los hospitales. - Raúl Martínez
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas - El número de fallecidos por los poderosos sismos que azotaron el norte de Venezuela semanas atrás ascendió a 5,119, informó el sábado el gobierno, mientras continúa la remoción de escombros. En tanto, miles de rescatistas fueron condecorados.

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Perdieron familiares y compañeros, “pero se quitaron el polvo y el duelo y fueron a rescatar más vidas”, destacó al anochecer del sábado la presidente interina Delcy Rodríguez mandataria tras entregar las medallas “Héroes de Venezuela” y “Héroes caninos de Venezuela” a más de 6,000 rescatistas y sus canes.

Lo hizo desde La Guaira, declarada como zona de desastre, en un acto transmitido por la televisión estatal en el que Rodríguez admitió que el impacto del doblete sísmico fue “devastador”, sin embargo, aseguró que las siete zonas afectadas serán levantadas y reconstruidas.

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Con 10,000 libras de artículos de primera necesidad, celebridades, empresas y organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico se unieron para que salieran los primeros vuelos con ayuda humanitaria para sobrevivientes de los terremotos.

En tanto, el balance oficial difundido en redes sociales señaló que al menos 1,350 réplicas se han registrado desde el 24 de junio cuando los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 estremecieron esa región del país sudamericano. La cifra de heridos se mantiene en 16,740 y en más de 17,900 las personas sin vivienda por el colapso de 190 edificios, señaló el reporte.

Más de 21,000 personas están albergadas en 107 refugios temporales levantados en La Guaira, la capital Caracas y el vecino estado de Miranda, mientras el gobierno acelera el proceso de reconstrucción, compra y alquiler de viviendas.

El Fondo Monetario Internacional informó la víspera que Venezuela accedió a unos 346 millones de dólares de su propia reserva para “necesidades humanitarias urgentes”, mientras la presidenta indició en su cuenta de Telegram que se destinarán al proceso de “recuperación y reconstrucción después de la tragedia”.

Los sismos, los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo, ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa, donde se encuentran los mayores centros poblados del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina.Una rescatista abraza a su perro antes de abordar un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Brasileña con destino a Venezuela. Un rescatista turco trabaja con un perro de búsqueda frente a un edificio donde se busca a sobrevivientes del terremoto en La Guaira.
1 / 9 | Rescatistas de cuatro patas: más de 140 perros laboran en la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela. Tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, equipos de rescate de 51 delegaciones internacionales han llegado al país con 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros y 49 vehículos de apoyo. En la imagen, equipos de Argentina. - Matias Delacroix
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