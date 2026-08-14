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UIA y la AAA pausan negociación sin revelar acuerdos sobre aumento salarial de empleados

La negociación de este viernes con el presidente de la corporación pública, Luis González Delgado, duró más de nueve horas

14 de agosto de 2026 - 10:22 AM

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La reunión con González Delagdo estaba pautada a comenzar a las 9:00 a.m. de este viernes. (Ramon "Tonito" Zayas)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Tras más de nueve horas reunidos, el liderato de la la Unión Independiente Auténtica (UIA) y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, determinaron este viernes reservarse los acuerdos preliminares de la negociación sobre las escalas salariales de los 2,800 empleados unionados de la corporación pública, que no reciben un aumento hace más de 12 años.

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Continuamos con la dinámica de dialógo abierto entre las partes. Hicimos una pausa en las conversaciones para seguir con este proceso. Debido que estamos en un proceso de diálogo, vamos a mantener respeto al proceso. La reunión fue bien respetosa y fructífera. Se que hemos adelantado mucho camino en las conversaciones”, sostuvo el ingeniero tras culminar las conversaciones con la UIA, en un aparte con la prensa en la sede de la AAA.

El cónclave entre la UIA y el ingeniero González Delgado culminó al filo de las 7:00 p.m., Mientras, la UIA determinó que no emitiría expresiones sobre el resultado del cónclave.

Con una propuesta de aumentar el salario base a $12.50, la UIA llegó desde temprano, a las 9:15 a.m., a la reunión con el presidente de la corporación pública, para exigir “justicia salarial” para los 2,800 empleados unionados que están atendiendo la crisis de agua potable en la isla.

Este primer cónclave con González Delgado inició a las 9:30 a.m. y culminó a las 6:00 p.m. Al salir de la AAA, el Comité Ejecutivo de la UIA se presataba para reunirse con los líderes capitulares para analizar los resultados de la negociación.

“Nuestra expectativa es poder concluir la mayor cantidad posible de asuntos pendientes, incluyendo perfiles, posicionamiento de escala y todos los aspectos económicos, con el objetivo de tener algo final que podamos discutir con nuestra matrícula. Queremos resultados, pero nuestros compañeros llevan demasiado tiempo esperando. Si al concluir estas reuniones entendemos que no se han alcanzado los avances que esperamos, el Comité Ejecutivo se reunirá nuevamente para evaluar todo, para evaluar los resultados y discutir las alternativas”, respondió el presidente de la UIA, José Cajigas, en una conferencia de prensa antes de llegar a la sede de la AAA, en la avenida Barbosa.

Más temprano en la mañana a dos horas del encuentro obrero-patronal, la Colectiva Feminista en Construcción y vecinos de comunidades afectadas en la capital protestaron frente a la sede para exigir mejores condiciones laborales para los empleados de la AAA y que se mejore el servicio de agua potable en la isla.

La organización celebró un paro de 24 horas entre el martes y el miércoles para exigir que se atendiera su propuesta económica de una nueva escala salarial.

De acuerdo a la UIA, la AAA había propuesto que el aumento del salario base ascendiera de $10.50 a $10.92, solamente 42 centavos. Mientras, el sindicato propone que la escala inicial sea de $12.50 y que los sueldos de otros puestos vayan aumentando progresivamente.

La diferencia que nosotros estamos pidiendo solamente rondan alrededor de $400,000 mensuales. No es una cantidad exorbitante”, subrayó.

La propuesta de la UIA establece que se necesitaría un partida adicional de $5.6 millones por el incremento en las diferentes escalas salariales. El ajuste salarial, según Cajigas y su directiva, ayudaría a reclutar más personal y atender la pérdida de 60% del agua que produce la AAA debido a salideros en toda la isla.

Esta misma semana, hemos conocido que la AAA ha identificado aproximadamente $1.8 millones para contratar brigadas privadas con el propósito de atender salideros. Reconocemos que Puerto Rico enfrenta una emergencia y hay que atenderla, pero nuestros trabajadores tienen un derecho a preguntar por qué resulta tan difícil encontrar alternativas para hacerle justicia a los empleados de carrera que llevan años realizando este trabajo”, señaló Cajigas.

A raíz de la protesta que llevaron el miércoles a La Fortaleza como parte del paro de 24 horas, se lograron reunir con el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, quien solicitó la propuesta de la UIA y escuchó sus reclamos para mejores condiciones laborales y la supuesta tardanza del patrono de atender su propuesta.

Nos ofrecieron (asesores de La Fortaleza) que si las negociaciones se estancaran o que ellos no cumplen con las fechas, pues los podíamos llamar y ellos podrían intervenir”, dijo el líder sindical.

La gerencia de la AAA y la UIA acordaron celebrar el martes una segunda reunión para atender asuntos relacionados con servicio al cliente, entre ellos suspensión de servicios, zonas calientes, flota y propuesta de uniformes. Posteriormente, el miércoles se discutirán asuntos laborales, incluyendo medidas cautelares, estipulaciones y otros temas pendientes.

“Lo que queremos es justicia para nuestra gente”: empleados de la AAA marchan hasta La Fortaleza

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La Unión Independiente Auténtica (UIA) realizó la manifestación como parte de un paro de 24 horas para reclamar aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

Tags
AAAUnión Independiente Auténtica (UIA)agua potableSalarios
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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