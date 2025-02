De igual manera, solicitó $250,000 debido a su condición neurológica que provocará que no pueda devengar ingresos futuros; $1 millón por “daños emocionales” y otros $250,000 por salarios dejados de devengar hasta este momento, dice el documento.

El cantante urbano enfrenta un caso por presuntamente matar a dos equinos y herir a dos jinetes en un “hit and run”.

Según el recurso legal, el accidente se debió a la única y exclusiva negligencia del exponente urbano, quien conducía su vehículo, presuntamente, “negligentemente y a alta velocidad por lo que no pudo controlar el mismo e invadió el carril por donde discurrían los caballos con sus jinetes. Su negligencia, descuido y total menosprecio de las vidas de terceras personas fue la causa única del accidente, sin que se le pueda atribuir negligencia alguna a la parte demandante ”.

“Del Centro Médico de Puerto Rico fue transferida al Hospital Pediátrico en estado crítico y con ventilador donde permaneció recluida hasta el 28 de mayo de 2024... Estuvo en coma por varios días y durante esos primeros días los doctores no la aseguraban”, dice.

Reacciona abogado del artista

No obstante, Jerome L. Garffer Croly, quien conforma la defensa del imputado junto al licenciado Carlos Aponte, indicó que su cliente no ha sido emplazado y que no ha visto la demanda todavía.