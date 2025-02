Juez rechaza “habeas corpus” de Cosculluela y ordena nueva vista que podría sacarlo de la cárcel

Defensa expone sus planteamientos

“Es un recurso de habeas corpus con la intención de impugnar la vista de ex parte inicial de revocación de probatoria porque no se celebró conforme a derecho... Aunque sí reconozco que la ley la permite, al Ministerio Público no presentar prueba testimonial, pues el efecto es que no se celebró (conforme a derecho)”, afirmó.