Pamela Noa le saca partido a comentario de Cosculluela

“Realmente, a mí esas cosas no me ofenden, las palabras son palabras, y el peso se los da uno” , explicó a El Nuevo Día la ahora integrante del programa de YouTube “El Refugio” , con Jorge Pabón “Molusco” y Alí Warrington , ex talentos radiales del conglomerado Spanish Broadcasting System (SBS).

Ante los comentarios referentes al físico, la creadora de contenido enfatizó que no la toman por sorpresa. “Yo honestamente lo veo como un dato, ok, está bien. Yo tengo espejo en casa, yo sé si estoy sobrepeso, es como decirme un dato. No lo cojo como un insulto, porque no es un insulto”.