Pamela Noa renuncia a La Mega

La locutora radial Pamela Noa renunció a la emisora radial La Mega , en la que laboró durante 22 años, al no alcanzar un acuerdo contractual con la administración Spanish Broadcasting System (SBS) .

“Yo ni sabía que a mí me iba a gustar radio. Apareció la oportunidad y en aquel momento me aventuré y esa aventurita, aqué estamos 22 años después. Se convirtió en mi pasión, mi profesión y casi en mi vida. POr eso es tan difícil grabar este video. Toda mi carrera radial fue establecida en La Mega. Nunca he trabajado en otra emisora. La Mega es mi casa”, explicó a sus seguidores.