Con la advertencia de que donde lo vea le va a caer arriba, el exponente urbano Anuel AA lanzó ayer, martes, una segunda tiraera para Arcángel, en la que además añadió a Cosculluela y Tempo en una guerra que parece no terminar.

El llamado que hizo Don Omar “a la cordura y respeto” entre sus colegas del género urbano no fue escuchado por Anuel, ya que en esta segunda tiraera, que se ha vuelto una guerra personal, hace mención de la madre, el hermano y el hijo de Arcángel, Carmen Rosa y Justin Santos. Además, mencionó al hijo de Jorge Pabón “Molusco”, Ocean Pabón, a Nicky Jam, Bad Bunny, Karol G, Chente y a otras personas de la calle.

El nuevo tema de Anuel se titula “Arcángel es chota” y tiene una duración de diez minutos. Su tiraera anterior, de la misma duración, llevó por título “Glock, Glock, Glock”.

La guerra entre ambos exponentes urbanos comenzó el 10 de diciembre, cuando Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, lanzó la primera tiraera para Anuel, bajo el nombre de “Feliz Navidad 8″ (FN8). Arcángel catalogó su tema como: “la barrida más épica en la historia de la música urbana”.

Arcángel fue directo con sus barras musicales al dejar entrever que los supuestos problemas de salud de Anuel AA son alegadamente por consumo de fentanilo. “No vengas a hospitalizarte ahora”, escribió Arcángel previo al lanzamiento del tema.

Una semana después del lanzamiento del tema de Arcángel, Anuel le respondió con su primera tiraera “Glock, Glock, Glock”.

“Soy mejor que tú, los números no mienten”, “Tú ere’ un gángster de rede’, habla la mier.. que tú quiera” y “Solo has tenido un álbum número uno en Billboard y has tirado veinte”, mencionó Anuel en su primera tiraera y a la vez insinuó nuevamente que Arcángel, “es un chota”.

De igual forma, mencionó al fenecido hermano de la voz de “La Jumpa”, Justin, quien falleció en 2021 tras un accidente vehicular en el puente Teodoro Moscoso en San Juan. “Cuenta las vece’ que botaste a Justin de tu casa, porque me defendía cuando tú a mí me tiraba’”.

De inmediato, Arcángel respondió con una segunda tiraera denominada " “El Narcan”, donde los estribillos contra Anuel fueron directos y personales.

En este segundo tema, Anuel expone que en varias ocasiones que Arcángel, Cosculluela y Tempo son “chotas”. Los tres exponentes han tenido guerra musicales con Anuel. Por su lado, Tempo y Cosculluela en el pasado lanzaron tiraeras contra Anuel.

En el nuevo tema de Anuel, el exponente urbano mencionó en varias ocasiones a la madre de Arcángel.

“Mamón, vo’a matarte pa’ que Carmen vuelva a activar la huelga que hace desde el Teodoro a Bayamón (A Bayamón)” , dice una de los estribillos. “Que ya no es por Justin, ahora es por Austin este velorio”, menciona en otra parte de la canción.

“El video de Ocean fue pa’ mandárselo a Austincito (Uy). Cruzaste toa’ las línea’ hablando de mi familia. Voy pa’ encima, recuerda que yo me sé toda tu vida”, es otra de las estrofas que menciona Anuel.

Y como era de esperarse, esta guerra musical tendrá otro capítulo. Arcángel respondió esta mañana en una historia que volverá al estudio a grabar la tercera tiraera contra Anuel.

“Para tu mala suerte, Anastazio está de vacaciones por el mundo terrenal y quiere seguir dándote contra el piso. Voy para el estudio. ¿Cuántas veces se puede matar a un muerto”, escribió Arcángel.