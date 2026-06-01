Contra el reloj: buscan ruta alternativa para llegar hasta dos desaparecidos en cueva de Laos

BANGKOK - Los equipos de rescate de Laos buscaron el lunes un paso alternativo a una cueva inundada donde se cree que dos personas han estado atrapadas durante casi dos semanas después de que las fuertes lluvias inundaran la entrada principal, haciéndola intransitable.

Las dos personas siguen en paradero desconocido desde que se inició el mes pasado una operación de búsqueda y rescate en una zona escarpada de la provincia de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros al norte de la capital, Vientiane. Cinco de las siete personas atrapadas inicialmente en la cueva han sido rescatadas.

El buzo malasio Lee Kian Lie, que participa en la operación, dijo que los trabajadores estaban bombeando agua fuera de la cueva.

1 / 15 | Operativo submarino: recuperan cadáveres de buzos atrapados en una cueva submarina en Maldivas. Agentes de policía esperan fuera de la morgue mientras el cuerpo de un buzo italiano es trasladado desde una ambulancia a Galolhu, en Malé, Maldivas, el 19 de mayo de 2026. - Sofía Nasif/EFE 1 / 15 Operativo submarino: recuperan cadáveres de buzos atrapados en una cueva submarina en Maldivas Agentes de policía esperan fuera de la morgue mientras el cuerpo de un buzo italiano es trasladado desde una ambulancia a Galolhu, en Malé, Maldivas, el 19 de mayo de 2026. Sofía Nasif/EFE Compartir

“Nos adentraremos en la zona sospechosa para continuar la búsqueda si baja el nivel del agua”, declaró a The Associated Press.

Otro equipo de rescatistas también está buscando por el otro lado de la cueva con la esperanza de encontrar un pasadizo seco que podría proporcionar acceso a la zona donde se cree que están atrapados los desaparecidos, dijo.

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Los equipos de rescate de Laos y la vecina Tailandia llevan más de una semana trabajando juntos. A ellos se unieron buzos de países como Finlandia, Malasia, Japón, Indonesia, Francia y Australia.

Varios de los rescatadores participaron anteriormente en el complicado rescate de la cueva de 2018 en el norte de Tailandia, que salvó a 12 escolares y a su entrenador de fútbol de una cueva inundada.

El grupo Rescue Volunteer for People de Laos publicó en su página de Facebook que las fuertes lluvias habían provocado la entrada de “cantidades masivas de agua” en la zona, lo que les obligó a suspender las operaciones el domingo por la noche.

Kengkaj Bongkawong, jefe del grupo tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, dijo que los trabajadores también están buscando conductos de aire desde arriba que puedan proporcionar acceso a la cueva.

Los equipos de rescate creen que los dos desaparecidos están atrapados a mayor profundidad en el interior de la cueva que en el lugar donde se encontró a los cinco supervivientes el miércoles. Pero se dice que el paso a esa zona es muy estrecho y está muy inundado.

Al parecer, los aldeanos entraron en la cueva hace casi dos semanas para buscar minerales valiosos, como oro, antes de quedar atrapados por una riada que les impidió salir. Otro aldeano escapó y alertó a las autoridades.

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