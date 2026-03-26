Nace nueva ruta de la AMA que conecta a Loíza y Canóvanas

En lo que constituye un proyecto piloto con vigencia de un año, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) tendrá una nueva ruta en Canóvanas y ampliará la existente en Loíza, informó este jueves La Fortaleza.

“Damos un paso importante hacia el transporte más accesible y eficiente conectando para nuestra gente la nueva Ruta 55, que unirá, por primera vez, Carolina, Canóvanas y Loíza. Llega la AMA a Canóvanas”, sostuvo el titular de la AMA, Luis González, durante una rueda de prensa en La Fortaleza.

Precisó que la ruta tendrá 47 paradas y las guaguas operarán de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., saliendo del terminal del centro de Carolina hacia Canóvanas y Loíza.

“(Serán) 14 viajes que darán el servicio durante el día, conectando con comunidades de trabajo, médicas y áreas comerciales. Con esta iniciativa, acercamos la transportación pública a todas las necesidades”, abundó González.

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Actualmente, existe una ruta de la AMA en Loíza, la Ruta 45, que discurre desde la estación Sagrado Corazón, en Santurce, hacia Piñones y la zona urbana del pueblo.

El servicio de guaguas de la AMA es subsidiado con fondos federales y, desde el año pasado, se mantiene gratis debido a unas mejoras que se realizan en el sistema del Tren Urbano. González refirió al jefe de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez, cualquier pregunta respecto a cuándo volverá a cobrarse por el servicio.

Las alcaldesas de Loíza y Canóvanas, Julia Nazario y Lornna Soto, respectivamente, estuvieron presentes en la conferencia de prensa y elogiaron la iniciativa.

“Hace unos años, estamos solicitando una nueva ruta y qué bueno, Lornna, que vamos a estar conectadas a través de la AMA”, bromeó la alcaldesa loiceña.

Las paradas de la nueva Ruta 55 incluyen el CESCO de Carolina, la empresa Lily del Caribe, los Outlets Mall 66 de Canóvanas, el Centro de Diálisis de Canóvanas, así como múltiples urbanizaciones con gran población entre ambos municipios, como San Isidro y Villas de Loíza.