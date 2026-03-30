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Acusan a hombre de vender servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres en Suecia

Publicaba anuncios y presionaba a la mujer para que realizara actos en internet

30 de marzo de 2026 - 11:28 AM

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Está acusado de haber publicado anuncios en línea, organizado encuentros, vigilado y presionado a la mujer para que realizara actos sexuales en internet con el fin de atraer a más clientes, precisa el documento. (Jenny Kane)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un fiscal sueco imputó este lunes a un hombre acusado de proxenetismo agravado, violaciones y agresiones sexuales, por haber supuestamente vendido los servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres.

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El acusado, de 62 años, fue detenido a finales de octubre y puesto en prisión preventiva después de que su esposa lo denunciara ante la policía en el norte de Suecia.

Se sospecha que obtuvo ganancias económicas durante años a partir de las presiones que ejercía sobre su esposa “para que realizara actos sexuales”, según el escrito de acusación.

Está acusado de haber publicado anuncios en línea, organizado encuentros, vigilado y presionado a la mujer para que realizara actos sexuales en internet con el fin de atraer a más clientes, precisa el documento.

También se le acusa de haber sido violento y de haberla amenazado, de haber explotado su miedo hacia él y de haberse aprovechado de su adicción a las drogas. El fiscal calificó estos hechos de “explotación despiadada”.

El escrito de acusación detalla asimismo varias amenazas dirigidas contra la denunciante, advirtiéndole incluso del riesgo de haber desatado “al monstruo”.

La fiscal Ida Annerstedt había declarado a AFP en febrero que unas 120 personas sospechosas de haber comprado servicios sexuales habían sido identificadas.

Además del proxenetismo agravado, el hombre —que niega las acusaciones— también fue imputado por ocho violaciones, una de ellas con un cliente, cuatro intentos de violación y cuatro agresiones.

La mujer fue víctima de “delitos graves”, declaró su abogada Silvia Ingolfsdottir a la AFP. “Ahora espera obtener justicia”, añadió en un mensaje de texto.

Según la cadena pública SVT, el sospechoso fue anteriormente miembro de la organización de moteros Hells Angels. La cadena también indicó que el juicio debería comenzar el 13 de abril.

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Breaking NewsSueciaAgresión sexual
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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