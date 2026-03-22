Tras acusaciones contra César Chávez: trabajadoras agrícolas lideran su propia lucha contra abusos sexuales

NUEVA YORK - Hace casi dos décadas, la legendaria activista por los derechos laborales Dolores Huerta se unió a Mónica Ramírez en un acto celebrado en Chicago para promover el Proyecto Bandana, una campaña que Ramírez había lanzado para concienciar sobre la violencia sexual contra las trabajadoras del campo.

Huerta habló allí sobre la necesidad de educar a las trabajadoras del campo sobre sus derechos y capacitarlas para denunciar la explotación sexual, tan extendida como poco denunciada entre los trabajadores agrícolas. Poco se sabía entonces que la propia Huerta había sufrido abusos sexuales a manos del icono César Chávez, que en 1962 cofundó con Huerta la organización hoy conocida como Unión de Campesinos.

Las acusaciones contra Chávez por parte de Huerta y otras mujeres y niñas demuestran que la cultura del miedo y la intimidación que permite el abuso sexual en los campos agrícolas también había existido durante muchos años en las altas esferas del movimiento obrero dominado por hombres que luchaban por los derechos de los trabajadores agrícolas.

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Al mismo tiempo, defensores como Ramírez afirman que la decisión de Huerta y otras mujeres de denunciar -revelando por primera vez sus acusaciones al New York Times- es una poderosa señal de que las cosas han cambiado desde la época de Chávez. En las tres décadas transcurridas desde la muerte de Chávez en 1993, la red de organizaciones de base dirigidas por mujeres trabajadoras del campo ha crecido, impulsando investigaciones federales y estatales sobre los abusos sexuales en las granjas y leyes que obligan a la formación en materia de acoso sexual, así como consiguiendo que los productores y los compradores de productos se comprometan a adoptar políticas a favor de las mujeres, entre otros logros.

Para Ramírez, los presuntos abusos de Chávez son una traición, porque ella y otros defensores le admiraban y le atribuían el mérito de inspirar el movimiento que impulsó sus propios esfuerzos organizativos. Pero su legado destrozado no borra los logros que las trabajadoras agrícolas y sus defensoras han conseguido por sí solas.

“Se siente un poco desconcertante porque muchos de nosotros hemos crecido admirando a César Chávez”, dijo Ramírez, fundadora y presidenta del grupo de defensa Justicia para las Mujeres Migrantes, cuyos propios padres fueron trabajadores agrícolas migrantes en Ohio. “Pero tenemos que recordarnos unos a otros que este es un movimiento de larga data que está hecho de mucha, mucha gente, incluidas mujeres líderes”.

Aplicación acelerada

Alrededor del 25% del más de un millón de trabajadores agrícolas contratados del país son mujeres, según cifras del gobierno, aunque las estimaciones sobre la población de trabajadores agrícolas varían. La prevalencia del acoso y los abusos sexuales es difícil de cuantificar porque a menudo no se denuncian, pero en las encuestas sobre el terreno realizadas por los grupos Human Rights Watch, el Southern Poverty Law Center y la Universidad de California-Santa Cruz, alrededor del 80% o más de las trabajadoras agrícolas han denunciado algún tipo de acoso sexual.

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Un momento decisivo en la concienciación se produjo en 1999, cuando la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, organismo federal que vela por el cumplimiento de las leyes contra la discriminación en el lugar de trabajo, consiguió un acuerdo de 1,85 millones de dólares contra una importante empresa productora de lechugas de Estados Unidos en nombre de una trabajadora de California que fue objeto de insinuaciones sexuales por parte de sus jefes y despedida cuando se quejó.

Ese caso surgió de años de esfuerzos de divulgación por parte del investigador de la EEOC Bill Tamayo a grupos de trabajadores agrícolas, incluyendo Líderes Campesinas, un grupo dirigido por mujeres que había estado organizando durante años. Las mujeres describieron abusos sexuales tan frecuentes que a menudo hablaban de “campos de bragas” debido a lo que tenían que hacer para conseguir y mantener sus puestos de trabajo.

Tamayo, quien habló de su trabajo en el documental de PBS de 2013 “Rape in the Fields “, que ayudó a llamar la atención sobre el tema, dijo que Líderes Campesinas y otros grupos de base se convirtieron en los “ojos y oídos” de la EEOC en los esfuerzos para educar a los trabajadores sobre sus derechos y presentar denuncias. Desde entonces, la EEOC ha conseguido millones más en indemnizaciones de trabajadores agrícolas que han denunciado acoso o abusos sexuales.

Líderes Campesinas, que surgió de un grupo del Valle de Coachella que una vez abogó por que una escuela primaria local llevara el nombre de Chávez, dijo que sus miembros están “desconsolados” por los supervivientes de los abusos, pero que “la búsqueda de la justicia social nunca fue, ni será atribuida a un solo individuo.”

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Ganancias conseguidas - y algunas perdidas

Es difícil decir en qué medida ha disminuido la violencia sexual contra las trabajadoras del campo como resultado de la aplicación de la ley por parte del gobierno y de los crecientes esfuerzos de divulgación y educación. El miedo, el aislamiento en los campos, las barreras lingüísticas y la situación migratoria siguen haciendo que los trabajadores agrícolas sean especialmente vulnerables a la explotación. Más del 40% de los trabajadores agrícolas no tenían autorización de trabajo entre 2020 y 2022, según estimaciones del gobierno, y muchos están en el país con visados H2-A que están vinculados a su empleo, lo que aumenta su temor al despido y la deportación si hablan.

Darlene Tenes, directora ejecutiva de Farmworker Caravan, un grupo de defensa en California, dijo que durante las reuniones, la mayoría de las mujeres aún reportan haber sido víctimas de abuso sexual, y que la represión migratoria de la administración Trump los ha obligado a cancelar las conferencias educativas y tratar de visitar directamente a las comunidades para proporcionar recursos silenciosamente.

Aun así, en las regiones donde se han implantado las protecciones legales y los programas de protección más sólidos, las mujeres trabajadoras del campo afirman que las cosas han empezado a mejorar.

Nelly Rodríguez afirma que los abusos sexuales eran “pan de cada día” cuando trabajaba en el campo hace décadas, pero que no comprendió plenamente sus derechos hasta que se unió a la Coalición de Trabajadores de Immokalee, con sede en Florida, que gestiona el Programa de Alimentos Justos, una asociación con importantes compradores de productos agrícolas, entre ellos Walmart y McDonald’s, que se comprometen a abastecerse de alimentos procedentes de cultivadores que han suscrito un acuerdo jurídicamente vinculante para cumplir un código de conducta.

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Ese código de conducta incluye formación sobre acoso sexual y un sistema para investigar las denuncias y exigir responsabilidades a los autores. También exige la instalación de baños móviles cerca de los campos, lo que supondría un cambio radical para las mujeres, que a menudo se ven obligadas a aceptar que los directivos las lleven a baños lejanos y son agredidas por el camino, según Rodríguez.

Romper el tabú

Para muchas defensoras de los derechos de las mujeres, la mayor diferencia ha sido romper el tabú existente en las comunidades de trabajadores agrícolas sobre hablar siquiera de abusos sexuales.

María Inés Catalán, que trabajó empaquetando brócoli, coliflor y lechuga en Monterey, California, de 1988 a 1994, dijo que fue una época de mejoras significativas para los trabajadores agrícolas, que obtuvieron garantías reglamentarias como agua y pausas para ir al baño. Pero nunca se dijo nada de los abusos sexuales que, según Catalina, eran rutinarios y que ella misma sufrió, recordando cómo los capataces de las máquinas empaquetadoras pasaban junto a las mujeres en espacios reducidos, las tocaban y lo calificaban de accidente.

“Tenías que quedarte callado”, dijo.

Eso ha cambiado.

“Eso es precisamente lo que están haciendo actualmente las organizaciones sin ánimo de lucro: proporcionar información, concienciar a los trabajadores agrícolas de sus derechos y ofrecerles referencias, haciéndoles saber que ahora pueden hablar”, dijo Catalan.

En su declaración afirmando que Chávez la violó en los años 60, Huerta, que ahora tiene 96 años, dijo que mantuvo su secreto durante tanto tiempo porque temía que “exponer la verdad perjudicaría al movimiento de trabajadores agrícolas”, pero hoy comprende que es una “superviviente: de la violencia, del abuso sexual, de hombres dominantes que me veían a mí, y a otras mujeres, como propiedad, o cosas que controlar.”

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Patricia Campos-Medina, directora ejecutiva del Worker Institute de la Universidad de Cornell, dijo que las acusaciones contra Chávez son un recordatorio de que el movimiento obrero “no es inmune” a los abusos de poder y para ella fue especialmente doloroso que Huerta “tuviera que mantener ese secreto durante tanto tiempo para poder conservar su respetabilidad dentro del movimiento.”

“No se puede esperar que la víctima sea la que exija responsabilidades a la persona, porque hace falta mucho valor personal”, dijo Campos-Medina. “Me imagino cuando ella intentaba cocrear esta unión con él, cuánto le habría costado hablar”.

El impulso crece tras el #MeToo

Cuando Ramírez comenzó su trabajo de defensa legal en Florida en 2003, dijo que tanto los hombres como las mujeres del movimiento desestimaban las acusaciones de abusos sexuales como “chismes” o insistían en que, con recursos limitados, debían centrarse en cuestiones más importantes que afectaban a la mayoría de los trabajadores.

Pero cuando el movimiento #MeToo estalló a nivel mundial en 2017, las mujeres trabajadoras del campo llevaban años denunciándolo, aunque con mucha menos notoriedad. Alianza Nacional de Campesinas, una organización nacional que Ramírez co-dirigía en ese momento, escribió una carta abierta de solidaridad con las mujeres de Hollywood que se hizo viral e impulsó aún más la difícil situación de las trabajadoras agrícolas en el centro de atención nacional.

La carta “Queridas hermanas”, como se la conoce, y los prolongados esfuerzos de los grupos de trabajadoras agrícolas dirigidos por mujeres, fueron un motor clave del Fondo de Defensa Legal TIME’S UP, que proporciona asistencia jurídica a mujeres de bajos ingresos víctimas de acoso y abusos sexuales, dijo Jennifer Mondino, directora del fondo, gestionado por el National Women’s Law Center.

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Mily Treviño-Sauceda, ex trabajadora agrícola y directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Campesinas, dijo que se enfadó cuando se enteró de las acusaciones contra Chávez. Le hizo pensar en sus propias experiencias de acoso sexual y en las innumerables historias que ha escuchado de otras mujeres en las últimas tres décadas de trabajo en este tema, así como en las reacciones negativas que ella y otros defensores han recibido.

“Nos han acusado de muchas cosas diferentes y eso no nos ha detenido”, afirmó.

Ramírez dijo que cree que el movimiento #MeToo ayudó a dar a las víctimas, incluida Huerta, el lenguaje para poder hablar sobre el abuso.

“¿Creo que sigue siendo un problema generalizado? Sí. ¿Creo que hay muchos supervivientes que no sienten que puedan denunciar? Sí”, dijo. “Pero las mujeres trabajadoras del campo han ejercido su poder y han demostrado su liderazgo en este asunto, y no quiero que eso se pierda”.

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