China reanuda los vuelos directos a Corea del Norte

Pekín - La aerolínea de bandera de China reanudó el lunes los vuelos directos entre Pekín y Pyongyang, la capital de Corea del Norte, poco después de que se restablecieran los servicios de tren de pasajeros entre ambas capitales.

El vuelo de Air China fue recibido por el embajador chino en Corea del Norte, Wang Yajun, y otros diplomáticos, según los medios estatales chinos.

El servicio de trenes de pasajeros de China a Corea del Norte se reanudó el 12 de marzo.

Los vuelos y trenes de pasajeros a Corea del Norte se habían suspendido desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020.

La aerolínea norcoreana Air Koryo reanudó los vuelos entre ambas capitales en 2023.

Corea del Norte prohibió todos los turistas extranjeros durante la pandemia, pero ha empezado a suavizar las restricciones, y un grupo de turistas rusos entrará en el país en 2024.

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Antes de la prohibición, el 90% de los visitantes a Corea del Norte eran grupos turísticos chinos, y el retraso en la reanudación de las visitas chinas sorprendió a los observadores.

China es el mayor socio comercial de Pyongyang y su principal aliado, pero Pekín ha expresado su desaprobación a lo largo de los años por los lanzamientos de misiles de prueba de Corea del Norte que podrían utilizarse para atacar Corea del Sur y Estados Unidos.

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