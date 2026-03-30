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China reanuda los vuelos directos a Corea del Norte

Los viajes entre las capitales de ambos países se había suspendido hace seis años, durante el comienzo de la pandemia de COVID-19

30 de marzo de 2026 - 9:48 AM

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Antes de la prohibición, el 90% de los visitantes a Corea del Norte eran grupos turísticos chinos. (Iori Sagisawa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Pekín - La aerolínea de bandera de China reanudó el lunes los vuelos directos entre Pekín y Pyongyang, la capital de Corea del Norte, poco después de que se restablecieran los servicios de tren de pasajeros entre ambas capitales.

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El vuelo de Air China fue recibido por el embajador chino en Corea del Norte, Wang Yajun, y otros diplomáticos, según los medios estatales chinos.

El servicio de trenes de pasajeros de China a Corea del Norte se reanudó el 12 de marzo.

Los vuelos y trenes de pasajeros a Corea del Norte se habían suspendido desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020.

La aerolínea norcoreana Air Koryo reanudó los vuelos entre ambas capitales en 2023.

Corea del Norte prohibió todos los turistas extranjeros durante la pandemia, pero ha empezado a suavizar las restricciones, y un grupo de turistas rusos entrará en el país en 2024.

Antes de la prohibición, el 90% de los visitantes a Corea del Norte eran grupos turísticos chinos, y el retraso en la reanudación de las visitas chinas sorprendió a los observadores.

China es el mayor socio comercial de Pyongyang y su principal aliado, pero Pekín ha expresado su desaprobación a lo largo de los años por los lanzamientos de misiles de prueba de Corea del Norte que podrían utilizarse para atacar Corea del Sur y Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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China Corea del NorteTurismoBreaking News
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