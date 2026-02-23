Kim Jong Un es reelegido para el máximo cargo del partido gobernante de Corea del Norte

Seúl, Corea del Sur - El líder norcoreano Kim Jong Un fue reelegido para el cargo más alto del gobernante Partido de los Trabajadores, con los delegados acreditándolo para reforzar el arsenal nuclear del país y fortalecer su posición regional, informaron los medios estatales el lunes.

El informe del congreso del partido, un gran espectáculo propagandístico en el que se espera que Kim esboce sus objetivos políticos y militares para los próximos cinco años, sugiere que redoblará sus esfuerzos para acelerar un arsenal nuclear ya equipado con misiles capaces de amenazar a los aliados asiáticos de Estados Unidos y al continente americano.

El partido también publicó una nueva lista para su poderoso Comité Central que confirmó un cambio generacional en el círculo de liderazgo de Kim, con jefes militares de edad avanzada y el jefe de 76 años de edad, del Parlamento de Pyongyang, entre las docenas reemplazadas en el órgano de 138 miembros.

PUBLICIDAD

Escándalo mundial: Corea del Norte revela planta de enriquecimiento de uranio Por primera vez, Kim Jong-un difundió imágenes inéditas de este lugar mientras pidió esfuerzos para aumentar armas nucleares.

El congreso, que comenzó el pasado jueves, se celebra en un momento en que Kim se muestra cada vez más asertivo en la política regional, tras una agresiva expansión de su arsenal nuclear y unos lazos más estrechos con Rusia, forjados a través de los esfuerzos bélicos conjuntos en Ucrania, que han profundizado sus enfrentamientos con Washington y Seúl. Kim también ha buscado estrechar lazos con China, viajando a Pekín el pasado septiembre y celebrando su primera cumbre con el presidente chino Xi Jinping en seis años.

Según los analistas, es probable que Kim aproveche la reunión para desvelar nuevos objetivos militares, como el refuerzo de las fuerzas convencionales y su integración con las capacidades nucleares, al tiempo que vuelve a insistir en una campaña de “autosuficiencia” económica a través de la movilización de masas, tras las ganancias graduales posteriores a la pandemia alimentadas por el repunte del comercio con China y las exportaciones de armas a Rusia.

El partido reconoce el liderazgo de Kim como un impulso al orgullo nacional

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte informó de que Kim fue reelegido secretario general del partido con la “voluntad inquebrantable y el deseo unánime” de miles de delegados en la cuarta jornada de reuniones celebrada el domingo.

Según las normas del partido, el congreso, que Kim celebra cada cinco años desde 2016, elige al secretario general como máximo representante y líder del partido. Kim, de 42 años, ha ocupado el máximo cargo del partido durante todo su mandato, aunque el título cambió de primer secretario a presidente en el congreso de 2016 y luego a secretario general en el congreso de 2021.

PUBLICIDAD

El partido afirmó en un comunicado que, al desarrollar las fuerzas nucleares, Kim ha creado un ejército capaz de hacer frente a “cualquier amenaza de agresión” y a “cualquier forma de guerra”, y atribuyó a su liderazgo el mérito de “garantizar de forma fiable” el futuro del país y de “aumentar el orgullo y la autoestima” de los norcoreanos.

También elogió la reciente política exterior de Kim, que, según dijo, elevó el prestigio nacional. La agencia estatal china de noticias Xinhua dijo que Xi felicitó a Kim por su reelección.

La remodelación de la cúpula del partido refleja el relevo generacional

La KCNA dijo que el congreso aprobó revisiones de las normas del partido durante la reunión del domingo, pero no proporcionó detalles de inmediato. Los expertos habían anticipado que Kim utilizaría el congreso para afianzar su postura de línea dura hacia Corea del Sur y posiblemente reescribir las reglas del partido para codificar su caracterización de las relaciones intercoreanas como entre dos estados “hostiles”.

Los medios de comunicación estatales no han mencionado hasta ahora ningún comentario de Kim o de otros altos dirigentes en el congreso que aborde directamente las relaciones con Washington y Seúl.

Yoon Min Ho, portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, describió la reelección de Kim como un movimiento previsible para afianzar aún más su liderazgo y que Seúl seguirá de cerca los nuevos mensajes del congreso.

El cambio más notable en la nueva lista del Comité Central fue la exclusión de Choe Ryong Hae, presidente del comité permanente de la Asamblea Popular Suprema, que durante la primera parte del gobierno de Kim fue considerada la segunda persona más poderosa de Pyongyang. También quedaron fuera los mariscales militares Pak Jong Chon y Ri Pyong Chol, que habían ascendido en los rangos de liderazgo mientras Kim aceleraba su desarrollo nuclear en la última década.

PUBLICIDAD

Yoon también señaló la destitución de altos funcionarios que se ocupaban de los asuntos intercoreanos, entre ellos Kim Yong Chol y Ri Son Gwon, que desempeñaron funciones clave para llevar a cabo la diplomacia de Kim Jong Un con el entonces presidente surcoreano Moon Jae-in y el presidente Donald Trump en 2018 y 2019.

Corea del Norte ha suspendido toda diplomacia significativa con Estados Unidos y Corea del Sur desde el fracaso de una cumbre en 2019 entre Kim Jong Un y Trump por desacuerdos sobre el intercambio de alivio de sanciones por medidas para reducir el programa nuclear y de misiles de Kim.

-----