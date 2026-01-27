Corea del Norte lanza misiles balísticos al mar entre la península coreana y Japón

SEÚL, Corea del Sur - Corea del Norte lanzó el martes misiles balísticos de corto alcance hacia sus aguas orientales, según sus vecinos, en un momento en que el Norte agudiza la animosidad con su rival Corea del Sur antes de una importante reunión política.

El ejército de Corea del Sur declaró haber detectado el despegue de varios misiles balísticos desde una zona situada al norte de Pyongyang, la capital norcoreana, antes de que cada uno de los misiles volara unos 350 kilómetros (217 millas).

El Ministerio de Defensa de Japón declaró que dos misiles balísticos lanzados desde Corea del Norte cayeron frente a la costa oriental de la península coreana. El ministerio condenó los lanzamientos como una amenaza para la paz de Japón, la región y la comunidad internacional.

El ejército surcoreano afirmó que mantiene una firme disposición a repeler cualquier provocación de Corea del Norte.

Los lanzamientos fueron los primeros desde que Corea del Norte probó lo que denominó misiles hipersónicos a principios de enero. En diciembre, el país probó lo que denominó misiles de crucero estratégicos de largo alcance y nuevos misiles antiaéreos, y publicó fotos que mostraban aparentes avances en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear.

Corea del Norte ha emprendido una racha de lanzamientos de armas para ampliar su arsenal nuclear y de misiles desde que las conversaciones con Estados Unidos y Corea del Sur se estancaron en 2019. Los expertos afirman que el líder norcoreano, Kim Jong Un, cree que un mayor arsenal de armas le daría mayor influencia para obtener concesiones de Estados Unidos.

Las recientes exhibiciones de Corea del Norte tenían probablemente por objeto demostrar o revisar sus logros en materia de desarrollo armamentístico de cara al próximo congreso del Partido de los Trabajadores, según los analistas.

El congreso, que se espera comience en febrero, sería el primero de este tipo en cinco años y es uno de los mayores espectáculos propagandísticos de Corea del Norte, utilizado para establecer nuevas prioridades políticas y económicas.

Corea del Norte amenazó recientemente con tomar represalias por lo que calificó de dos vuelos surcoreanos de drones de vigilancia a través de la frontera, uno a principios de enero y otro en septiembre. El gobierno surcoreano negó haber operado ningún dron durante las horas especificadas por Corea del Norte y empezó a sondear si los enviaban civiles.

Según los analistas, es probable que las acusaciones se deban a los esfuerzos del Norte por avivar los sentimientos contrarios a Corea del Sur antes del congreso, en el que podría añadirse a la constitución del partido la anterior declaración de Kim de un sistema hostil de “dos Estados” en la península coreana.

