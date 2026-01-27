Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Corea del Norte lanza misiles balísticos al mar entre la península coreana y Japón

El ministerio condenó los lanzamientos como una amenaza para la paz de la región y la comunidad internacional

27 de enero de 2026 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del lanzamiento de un misil de Corea del Norte durante un programa de noticias en la estación de ferrocarril de Seúl, Corea del Sur, martes 27 de enero de 2026. (AP Photo/Ahn Young-joon) (Ahn Young-joon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SEÚL, Corea del Sur - Corea del Norte lanzó el martes misiles balísticos de corto alcance hacia sus aguas orientales, según sus vecinos, en un momento en que el Norte agudiza la animosidad con su rival Corea del Sur antes de una importante reunión política.

RELACIONADAS

El ejército de Corea del Sur declaró haber detectado el despegue de varios misiles balísticos desde una zona situada al norte de Pyongyang, la capital norcoreana, antes de que cada uno de los misiles volara unos 350 kilómetros (217 millas).

El Ministerio de Defensa de Japón declaró que dos misiles balísticos lanzados desde Corea del Norte cayeron frente a la costa oriental de la península coreana. El ministerio condenó los lanzamientos como una amenaza para la paz de Japón, la región y la comunidad internacional.

El líder norcoreano Kim Jong-un ha llevado a su joven hija a su viaje extranjero más significativo en años, un viaje a China que marca su último intento de romper el aislamiento y reforzar su posición equilibrando a los aliados tradicionales Moscú y Pekín.Se cree que la niña se llama Kim Ju Ae y tiene alrededor de 12 o 13 años. No se sabe mucho más sobre ella.Vestida con un traje pantalón azul marino con el cabello peinado en un semirrecogido, un estilo que recuerda las apariciones públicas de su madre, Ju Ae se paró frente a altos funcionarios norcoreanos, incluido el ministro de Relaciones Exteriores Choe Son Hui.
1 / 5 | Así luce Kim Ju Ae, la hija y posible heredera de Kim Jong-un en Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un ha llevado a su joven hija a su viaje extranjero más significativo en años, un viaje a China que marca su último intento de romper el aislamiento y reforzar su posición equilibrando a los aliados tradicionales Moscú y Pekín. - -

El ejército surcoreano afirmó que mantiene una firme disposición a repeler cualquier provocación de Corea del Norte.

Los lanzamientos fueron los primeros desde que Corea del Norte probó lo que denominó misiles hipersónicos a principios de enero. En diciembre, el país probó lo que denominó misiles de crucero estratégicos de largo alcance y nuevos misiles antiaéreos, y publicó fotos que mostraban aparentes avances en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear.

Corea del Norte ha emprendido una racha de lanzamientos de armas para ampliar su arsenal nuclear y de misiles desde que las conversaciones con Estados Unidos y Corea del Sur se estancaron en 2019. Los expertos afirman que el líder norcoreano, Kim Jong Un, cree que un mayor arsenal de armas le daría mayor influencia para obtener concesiones de Estados Unidos.

Las recientes exhibiciones de Corea del Norte tenían probablemente por objeto demostrar o revisar sus logros en materia de desarrollo armamentístico de cara al próximo congreso del Partido de los Trabajadores, según los analistas.

El congreso, que se espera comience en febrero, sería el primero de este tipo en cinco años y es uno de los mayores espectáculos propagandísticos de Corea del Norte, utilizado para establecer nuevas prioridades políticas y económicas.

Corea del Norte amenazó recientemente con tomar represalias por lo que calificó de dos vuelos surcoreanos de drones de vigilancia a través de la frontera, uno a principios de enero y otro en septiembre. El gobierno surcoreano negó haber operado ningún dron durante las horas especificadas por Corea del Norte y empezó a sondear si los enviaban civiles.

Según los analistas, es probable que las acusaciones se deban a los esfuerzos del Norte por avivar los sentimientos contrarios a Corea del Sur antes del congreso, en el que podría añadirse a la constitución del partido la anterior declaración de Kim de un sistema hostil de “dos Estados” en la península coreana.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsCorea del SurCorea del Norte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: