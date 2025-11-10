El derrocado líder surcoreano Yoon Suk Yeol, acusado de sobrevolar Corea del Norte con drones

Seúl, Corea del Sur - El destituido presidente conservador de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se enfrenta a más cargos penales, ya que los fiscales alegaron el lunes que ordenó vuelos de aviones no tripulados sobre Corea del Norte en un intento deliberado de avivar las tensiones y justificar sus planes de declarar la ley marcial.

Yoon desencadenó la crisis política más grave de la historia reciente de Corea del Sur cuando impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 y envió tropas a rodear la Asamblea Nacional. Más tarde fue destituido y encarcelado por cargos como el de planear una rebelión.

Su sucesor y rival liberal, el presidente Lee Jae Myung, aprobó una ley por la que se iniciaban investigaciones independientes sobre la maniobra de ley marcial de Yoon y otras acusaciones penales que le implicaban a él, a su esposa y a otros asociados.

La nueva acusación de Yoon es sobre el vuelo de drones sobre Corea del Norte

El lunes, Yoon y dos de sus altos cargos de Defensa fueron acusados de beneficiar al enemigo y cometer abuso de poder por sus supuestos vuelos de drones, que se produjeron unos dos meses antes de la declaración de la ley marcial, según un equipo especial de investigación.

Corea del Norte acusó a Seúl de volar drones sobre su capital, Pyongyang, para lanzar panfletos propagandísticos tres veces en octubre de 2024. El ministro de Defensa de Corea del Norte, Kim Yong Hyun, lo negó inicialmente con vaguedad, pero el ejército surcoreano pasó después a decir que no podía confirmar si la afirmación del Norte era cierta o no. Cualquier confirmación pública de actividades de reconocimiento surcoreanas sobre Corea del Norte es muy poco habitual.

Las tensiones aumentaron considerablemente en aquel momento, y Corea del Norte amenazó con responder con la fuerza. Pero ninguna de las partes tomó medidas importantes y las tensiones fueron disminuyendo.

Cuando Yoon anunció la ley marcial, citó brevemente las “amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas”, pero se centró en sus peleas con el Parlamento, controlado por los liberales, que obstruyó su agenda, impugnó a altos cargos y recortó el proyecto de presupuesto de su gobierno. Yoon calificó a la Asamblea Nacional de “guarida de criminales” y “fuerzas antiestatales”.

El lunes, Park Ji-young, investigadora principal que trabaja para el abogado independiente Cho Eun-suk, declaró en una sesión informativa que su equipo seguía acusando a Yoon, Kim y Yeo In-hyung, ex comandante de la agencia de contrainteligencia militar, por el supuesto vuelo de drones.

Según Park, el trío “socavó los intereses militares de la República de Corea al aumentar el peligro de un conflicto armado Sur-Norte con el propósito de crear un entorno propicio para declarar la ley marcial de emergencia”.

Park reveló lo que denominó memorandos encontrados en el teléfono móvil de Yeo, algunos de los cuales sugieren probables complots para desencadenar tensiones con Corea del Norte. Los memorandos incluyen expresiones como “crear una situación inestable”, “drones” y “objetivos como Pyongyang” que podrían obligar a Corea del Norte a responder por “una pérdida de su prestigio”.

Park dijo que no daría más explicaciones sobre esos memorandos por temor a filtraciones de secretos militares.

Yoon ya se enfrenta a un cargo de rebelión más grave

Yoon, Kim y Yeo no respondieron públicamente de forma inmediata a sus acusaciones. Pero en julio, el equipo de defensa de Yoon dijo que éste había mantenido que no se le había informado de los vuelos de drones.

En enero, la fiscalía estatal acusó a Yoon de presunta dirección de una rebelión. Es un cargo grave cuya condena sólo conlleva la pena capital o cadena perpetua. Kim y Yeo también han sido detenidos y acusados por desempeñar presuntamente papeles clave en la imposición de la ley marcial por Yoon.

Las enemistades entre las dos Coreas empeoraron tras la toma de posesión de Yoon en mayo de 2022, con un enfoque más duro respecto al programa de armas nucleares de Corea del Norte.

Corea del Sur acusó anteriormente a Corea del Norte de sobrevolar ocasionalmente Corea del Sur con sus propios drones, pero se abstuvo de tomar públicamente medidas de respuesta. Pero en diciembre de 2022, Corea del Sur anunció que había realizado disparos de advertencia, enviado aviones de combate y sobrevolado Corea del Norte con drones de vigilancia en respuesta a lo que denominó los primeros vuelos de drones norcoreanos a través de la frontera en cinco años. Los observadores afirman que esto refleja la determinación de Yoon de actuar con dureza ante las provocaciones norcoreanas.

