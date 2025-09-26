Corea del Sur dispara tiros de advertencia a embarcación norcoreana

Seúl, Corea del Sur — El ejército de Corea del Sur dijo que disparó tiros de advertencia el viernes temprano para alejar un barco mercante de Corea del Norte que cruzó brevemente la disputada frontera marítima occidental entre los vecinos rivales.

El barco cruzó la línea límite norte cerca de la isla fronteriza surcoreana de Baengnyeong alrededor de las 5 a.m., pero se retiró después de que el ejército de Corea del Sur emitiera una advertencia de audio y disparara tiros de advertencia, dijeron los jefes de estado mayor conjuntos de Corea del Sur.

No hubo informes inmediatos de que las fuerzas norcoreanas devolvieran el fuego o respondieran con la fuerza.

La respuesta se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos operativos y el ejército permanece en un estado de alerta elevado para salvaguardar firmemente las aguas territoriales, dijeron los jefes de estado mayor conjuntos del sur.

PUBLICIDAD

El ejército de Corea del Sur con frecuencia ha disparado tiros de advertencia para repeler a los buques de patrulla o comerciales norcoreanos que violan sus aguas. La frontera marítima occidental mal marcada entre las coreas ha sido escenario de escaramuzas y ataques pasados, incluido el bombardeo norcoreano en 2010 de una isla surcoreana y su presunto torpedeo de un buque de la armada surcoreana, que juntos mataron a 50 surcoreanos.

Durante un enérgico discurso en enero de 2024, el líder norcoreano Kim Jong Un dijo que su país no reconoce la línea límite norte en el mar amarillo, que fue trazada por el comando de la ONU liderado por Estados Unidos al final de la Guerra de Corea de 1950-53. Corea del Norte insiste en una frontera que invade profundamente las aguas controladas por Corea del Sur.

Las coreas intercambiaron disparos de advertencia en 2022 después de que la armada del sur disparara contra un barco mercante norcoreano que cruzó la frontera marítima occidental.