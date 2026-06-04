Turismo lanza aplicación móvil para monitorear condiciones marítimas en 198 playas

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) lanzó este jueves la aplicación móvil Swim Safe PR, que ofrece información en tiempo real sobre las condiciones marítimas en 198 playas alrededor de Puerto Rico.

Hasta ahora, la iniciativa se limitaba a una página web que ofrece la definición de las banderas de advertencia y contaba con un registro para recibir alertas diarias por correo electrónico sobre las condiciones en el mar.

“Swim Safe PR 2.0 representa la evolución de un esfuerzo de prevención y concienciación. Ahora integramos más tecnología y más información en tiempo real para tomar decisiones informadas”, expresó la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles, en una conferencia de prensa en el hotel La Concha, en Condado.

La funcionaria precisó que la aplicación móvil, disponible para los sistemas operativos Android y iOS, ofrece información sobre varios indicadores clave, incluyendo el viento, oleaje, marejadas y corrientes.

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Además, tiene la capacidad de ofrecer proyecciones de hasta 24 horas “para ayudar a las personas a planificar sus visitas a la playa de forma más segura”.

Swim Safe PR se alimenta de fuentes de información como Storm Glass y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Robles reclamó que la plataforma “convierte información técnica y compleja en mensajes simples de entender por cualquier persona”.

Como parte del esfuerzo, la CTPR informó que lanzará una campaña educativa en medios tradicionales y digitales. La meteoróloga Deborah Martorell será la embajadora del esfuerzo.

En total, la inversión en Swim Safe PR asciende a $577,000. De ese número, $394,000 corresponde al plan de medios.

“La capital de muertes por corrientes”

El coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Ernesto Morales, destacó que la aplicación móvil llega en momentos en que Puerto Rico se ha convertido en “la capital de muertes por corrientes”.

Aunque valoró positivamente el esfuerzo del gobierno, destacó que ahora es necesario que los ciudadanos y visitantes utilicen la plataforma.

“Temenos la ciencia, la tecnología y ahora lo que tenenos que generar es un pueblo receptivo, que la abra, que la vea y decida a base de esa información. De nada vale que tengamos un pronóstico perfecto, una aplicacion móvil perfecta y, si el público no se sienta a mirarla, de nada vale”, apuntó.

“Estamos perdiendo demasiadas vidas. Somos la capital de muertes por corrientes. no deberíamos sentirnos orgullosos de eso”, agregó.

La primera fase de Swim Safe PR, según la CTPR, alcanzó a 1.8 millones de usuarios, registró 54 millones de impresiones digitales y tuvo tres millones de reproducciones.

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De igual forma, la plataforma alcanzó 10,000 usuarios registrados en su versión web.

Robles reclamó que el esfuerzo es clave, ya que en lo que va de 2026 se han reportado 26 muertes por ahogamiento, de los cuales 21 incidentes ocurrieron en playas. En 2025, el número ascendió a 46.

El 82% de las víctimas son hombres y el 89% falleció por corrientes de resaca.