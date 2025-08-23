Al menos 12 trabajadores muertos tras un puente colapsar en China
El accidente ocurrió durante la construcción sobre el río Amarillo
23 de agosto de 2025 - 9:58 AM
23 de agosto de 2025 - 9:58 AM
El colapso de un puente ferroviario en construcción sobre un importante río en China ha dejado al menos 12 trabajadores muertos y otros cuatro desaparecidos, según informaron medios estatales.
Fotografías aéreas de la agencia oficial Xinhua News Agency muestran una gran sección faltante del arco curvo color aguamarina del puente. Una sección doblada de la plataforma del puente cuelga hacia abajo en el río Amarillo.
Dieciséis trabajadores se encontraban en el puente en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, cuando un cable de acero se rompió alrededor de las 3 a.m. del viernes durante una operación de tensado, dijo Xinhua.
Se están utilizando botes, un helicóptero y robots en la búsqueda de los desaparecidos.
El puente tiene 1.6 kilómetros de largo y su plataforma está a 55 metros (180 pies) sobre la superficie del río, según el periódico China Daily.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: