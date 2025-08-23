Al menos 12 trabajadores muertos tras un puente colapsar en China

El colapso de un puente ferroviario en construcción sobre un importante río en China ha dejado al menos 12 trabajadores muertos y otros cuatro desaparecidos, según informaron medios estatales.

Fotografías aéreas de la agencia oficial Xinhua News Agency muestran una gran sección faltante del arco curvo color aguamarina del puente. Una sección doblada de la plataforma del puente cuelga hacia abajo en el río Amarillo.

Dieciséis trabajadores se encontraban en el puente en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, cuando un cable de acero se rompió alrededor de las 3 a.m. del viernes durante una operación de tensado, dijo Xinhua.

Se están utilizando botes, un helicóptero y robots en la búsqueda de los desaparecidos.