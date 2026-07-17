Tiempo seco y caluroso persistirá en Puerto Rico durante los próximos días

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Una masa de aire seco limitará la formación de lluvias sobre Puerto Rico este viernes y durante los próximos días, aunque el calor podría elevar los índices por encima de los 100 grados Fahrenheit (°F) en sectores urbanos y costeros.

“Va a ser un día bastante seco. No se espera actividad de lluvia”, indicó a El Nuevo Día Glorianne Rivera Rodríguez, meteoróloga del SNM.

La científica explicó que la masa de aire seco, acompañada por bajas concentraciones de polvo del Sahara, prevalecerá sobre la región e inhibirá el desarrollo de aguaceros.

No obstante, los efectos locales y el calentamiento diurno podrían generar algunas lluvias durante la tarde en municipios del oeste.

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Las temperaturas máximas se mantendrán entre los altos 80 y los bajos 90 °F. Rivera Rodríguez señaló que la reducción en la humedad impedirá que los índices de calor aumenten significativamente, aunque podrían superar los 100 °F en zonas urbanas y costeras.

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio Amigxs del M.A.R. analizó el impacto emocional de fenómenos como lluvias intensas, huracanes, sequías, calor extremo y terremotos.

Ante las condiciones calurosas, exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol.

De igual forma, Rivera Rodríguez advirtió que existe un riesgo elevado de incendios forestales para sectores del sur, este y norte de Puerto Rico debido a las condiciones secas.

Mientras, el riesgo de corrientes marinas permanecerá bajo este viernes, pero aumentará a moderado el sábado, por lo que recomendó a las personas que visiten las playas durante el fin de semana mantenerse atentas y ejercer precaución.

Bajo vigilancia una onda tropical

Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) mantiene bajo vigilancia una onda tropical ubicada al sureste de las islas de Cabo Verde.

En su perspectiva del tiempo tropical de las 8:00 a.m. del viernes, el organismo indicó que las lluvias y tormentas asociadas al fenómeno permanecían desorganizadas.

El Centro Nacional de Huracanes sigue de cerca una onda tropical. (NHC/NOAA)

La onda tenía una probabilidad baja, de un 10%, de desarrollarse tanto durante las próximas 48 horas como en un período de siete días.

El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste entre 10 a 15 millas por hora y se esperaba que ingresara durante el fin de semana a un ambiente menos favorable para su organización.