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Tiempo seco y caluroso persistirá en Puerto Rico durante los próximos días

Meteorología anticipó poca lluvia y riesgo elevado de incendios forestales

17 de julio de 2026 - 9:33 AM

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Los efectos locales y el calentamiento diurno podrían generar algunas lluvias durante la tarde en municipios del oeste. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una masa de aire seco limitará la formación de lluvias sobre Puerto Rico este viernes y durante los próximos días, aunque el calor podría elevar los índices por encima de los 100 grados Fahrenheit (°F) en sectores urbanos y costeros.

“Va a ser un día bastante seco. No se espera actividad de lluvia”, indicó a El Nuevo Día Glorianne Rivera Rodríguez, meteoróloga del SNM.

La científica explicó que la masa de aire seco, acompañada por bajas concentraciones de polvo del Sahara, prevalecerá sobre la región e inhibirá el desarrollo de aguaceros.

No obstante, los efectos locales y el calentamiento diurno podrían generar algunas lluvias durante la tarde en municipios del oeste.

Las temperaturas máximas se mantendrán entre los altos 80 y los bajos 90 °F. Rivera Rodríguez señaló que la reducción en la humedad impedirá que los índices de calor aumenten significativamente, aunque podrían superar los 100 °F en zonas urbanas y costeras.

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Amigxs del M.A.R. analizó el impacto emocional de fenómenos como lluvias intensas, huracanes, sequías, calor extremo y terremotos.

Ante las condiciones calurosas, exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol.

De igual forma, Rivera Rodríguez advirtió que existe un riesgo elevado de incendios forestales para sectores del sur, este y norte de Puerto Rico debido a las condiciones secas.

Mientras, el riesgo de corrientes marinas permanecerá bajo este viernes, pero aumentará a moderado el sábado, por lo que recomendó a las personas que visiten las playas durante el fin de semana mantenerse atentas y ejercer precaución.

Bajo vigilancia una onda tropical

Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) mantiene bajo vigilancia una onda tropical ubicada al sureste de las islas de Cabo Verde.

En su perspectiva del tiempo tropical de las 8:00 a.m. del viernes, el organismo indicó que las lluvias y tormentas asociadas al fenómeno permanecían desorganizadas.

El Centro Nacional de Huracanes sigue de cerca una onda tropical.
El Centro Nacional de Huracanes sigue de cerca una onda tropical. (NHC/NOAA)

La onda tenía una probabilidad baja, de un 10%, de desarrollarse tanto durante las próximas 48 horas como en un período de siete días.

El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste entre 10 a 15 millas por hora y se esperaba que ingresara durante el fin de semana a un ambiente menos favorable para su organización.

Rivera Rodríguez indicó que la onda continuará su trayectoria por el Atlántico y encontrará condiciones aún más hostiles para su desarrollo, por lo que eventualmente podría disiparse sobre aguas abiertas.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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