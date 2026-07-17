Mujer resulta herida de bala en la espalda mientras se encontraba en un negocio en Ponce

Las autoridades policíacas investigan agresión grave reportada a eso de las 9:15 p.m. del jueves en un negocio en la urbanización Jaime L. Drew, en Ponce.

Según un informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Cuando la Policía llegó a la escena, “informó la querellante de 63 años, residente de Ponce, que mientras se encontraba consumiendo en el lugar sintió un golpe en la espalda, percatándose que estaba herida”.

Se informó que la mujer fue transportada por paramédicos a un hospital del área y fue atendida por un médico de turno, quien diagnosticó una herida de bala en la parte superior derecha de la espalda. Su condición fue descrita como estable.