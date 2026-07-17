Enorme deslizamiento en China sepulta viviendas y evacúa a más de 1,000 personas

PEKÍN — Un deslizamiento de tierra ocurrido este viernes en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, sepultó varios edificios residenciales, obligó a más de 1,100 residentes a evacuar y dejó atrapadas a un número indeterminado de personas, según informaron los medios estatales.

La cadena estatal CCTV informó de que al menos 10 personas habían sido rescatadas de entre los escombros y que las operaciones de búsqueda y rescate seguían en marcha.

Según la cadena CCTV, el deslizamiento de tierra se produjo alrededor de las 9:08 de la mañana en el condado de Pengshui, en Chongqing. Enormes cantidades de rocas y tierra se deslizaron cuesta abajo, sepultando más de diez edificios residenciales.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban cómo parte de la ladera de una montaña se derrumbaba sobre una zona residencial. Había varios edificios situados junto al lugar del derrumbe, mientras los equipos de rescate peinaban los escombros. Según la cadena de televisión, las labores de rescate se vieron dificultadas por la inestabilidad del terreno y el riesgo constante de que se produjera otro deslizamiento de tierra.

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Las fotos mostraban grandes bloques de roca deslizándose junto a los edificios hacia un curso de agua situado más abajo. Dos edificios, que parecían tener unos cinco y quince pisos de altura, resultaron dañados, pero seguían en pie.

El deslizamiento de tierra, provocado por la lluvia, se produjo cerca de un tramo del río Wujiang, que atraviesa montañas kársticas salpicadas de pequeños pueblos y terrazas.

Las autoridades han informado de que han enviado más de 8,000 artículos de ayuda humanitaria a Chongqing, entre los que se incluyen tiendas de campaña, camas plegables y kits de emergencia para familias.

Varios postes eléctricos quedaron sepultados, lo que provocó cortes en el suministro eléctrico. Las autoridades indicaron que se suspendieron los suministros de agua, electricidad y gas en un radio de 1 kilómetro (0,6 millas) alrededor de la zona afectada para evitar más interrupciones.

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