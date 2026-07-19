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Juan Dalmau sobre Francisco Domenech e Itza García: “Nunca debieron estar” en el gobierno

El secretario general del PIP reaccionó a la controversia e investigación contra el secretario y subsecretaria de la Gobernación

19 de julio de 2026 - 7:00 AM

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Juan Dalmau Ramírez, excandidato a la gobernación y secretario general del PIP, señaló que el gobierno de Jenniffer González “ha colapsado”. (Pablo Martínez Rodríguez)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Tras conocerse que son parte de una investigación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), el excandidato a la gobernación y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, opinó que Francisco Domenech e Itza García, secretario y subsecretaria de la Gobernación, respectivamente, “nunca debieron” ser parte del gobierno de Puerto Rico.

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Nunca debieron estar Francisco Domenech ni Itza García, pero tampoco la gobernadora (Jenniffer González). Eso fue lo que el pueblo seleccionó, pero siempre he dicho que, si mañana renunciara Domenech o García, sería como curar una enfermedad mortal con una aspirina. El problema es Jenniffer González, el colapso del régimen colonial y el bipartidismo que ha llevado al país, en los últimos 50 años, a la pobreza, a una Junta de Control Fiscal y a la necesidad de que el pueblo esté mucho más en la calle”, expresó Dalmau Ramírez, tras participar el sábado de la Marcha por la Independencia, en el Viejo San Juan.

El viernes, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó a la gobernadora remover a Domenech y García de sus puestos.

Horas antes, la Opfei dio a conocer que autorizó expandir la pesquisa en curso sobre presuntas irregularidades en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) denunciadas por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard, en una querella que propició la investigación inicial contra el ex secretario auxiliar de la OGPe Norberto Almodóvar Vélez y la exjefa de personal Charlene Neuman Rivera.

Rivera Schatz denunció, también, que el Departamento de Justicia revocó el destaque de nueve de sus empleados en el Senado, y luego resaltó que la acción pudo haber constituido “represalia” e “interferencia indebida”, ya que tres guardan relación directa con la pesquisa que el cuerpo legislativo mantiene contra Domenech y García.

La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras.El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, compareció este martes a una Comisión Total por el Senado.Varios cuestionamientos fueron dirigidos hacia la persona del secretario de Salud, doctor Víctor M. Ramos Otero.
1 / 20 | Interpelación en imágenes: así fue la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech. La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. - Xavier J. Araújo Berríos

Ante los señalamientos que enfrenta el equipo de González, Dalmau Ramírez insistió en que “su gobierno ha colapsado”, reflejándose en “irresponsabilidad administrativa y la falta de proyección y plan para manejar los asuntos que enfrenta el país”.

Aparte de Rivera Schatz –su principal crítico en el Partido Nuevo Progresista (PNP)–, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, manifestó su preocupación, desde el jueves, por los referidos que el presidente del Senado envió a múltiples agencias, antes que trascendiera que Domenech y García habían sido incluidos en la pesquisa de la Opfei. Además, sugirió que González tenía la autoridad para “hacer cambios en su gobierno”.

El martes, El Nuevo Día reportó que cuatro alcaldes del PNP cuestionaron –bajo anonimato– la viabilidad de la gobernadora para la reelección en 2028, y coincidieron en que su principal problema es Domenech.

Está rodeada de toda una camarilla salpicada de corrupción y señalamientos de los propios correligionarios de su colectividad”, expresó, en tanto, Dalmau Ramírez, quien ya adelantó que aspiraría nuevamente a la gobernación en 2028.

“Cuando uno mide los estudios económicos desde que ella (González) juramentó (como presidenta de la Cámara de Representantes) en 2005, Puerto Rico ha tenido un decrecimiento económico de cerca de un 2%. En este período, estar bajo el gobierno de Jenniffer González y el PNP ha empobrecido a Puerto Rico aún más de lo que estaba”, agregó.

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Juan DalmauPIPFrancisco DomenechItza GarcíaPFEIJenniffer GonzálezCorrupción
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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