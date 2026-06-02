Azote de $1,000 millones al bolsillo de los boricuas por los aranceles de Trump

El pasado año, los puertorriqueños pagaron casi $1,000 millones en aranceles, según un análisis realizado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR). El aumento, al comparar lo pagado en 2024, es de casi 300%.

De acuerdo con la información recopilada por el IEPR, los boricuas sacaron de sus bolsillos $919,734,046 en aranceles en 2025.

Los datos muestran que el monto de aranceles por concepto de las importaciones aumentó en un 288.66% entre el 2024 y 2025. En 2024, la cantidad total de aranceles fue $236,641,688 mientras que en 2025 incrementó a $919,734,046.

Según explicó el IEPR, en comunicado de prensa, entre 2010 y 2025, el año pasado representó el mayor pago en aranceles. En 2025, la tasa arancelaria efectiva de Puerto Rico fue 4.81%, es decir 3.64% más que la tasa de 1.17% registrada en el 2024.

PUBLICIDAD

Golpe a la canasta de alimentos

“Debido al efecto acumulado en la cadena de suministro, estos incrementos pueden impactar la vida cotidiana de la población, no solo a través de alimentos, sino también mediante incrementos en el costo de viviendas, autos, electrodomésticos, herramientas, productos enlatados, electricidad, entre otros”, Ronald Hernández Maldonado, gerente de Proyectos Estadísticos del IEPR.

Las cifras del IEPR evidencian los efectos de una de las primeras políticas fiscales implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su segundo mandato: un aumento casi generalizado en los aranceles que pagan los consumidores y las empresas por bienes importados de sobre un centenar de países.

En el caso de Puerto Rico, el impacto de las políticas fiscales de Trump podrían ser más agudos, pues sobre el 80% de los bienes que se consumen o utilizan son importados.

De acuerdo con el análisis del IEPR, los datos muestran un incremento marcado desde abril del año pasado, alcanzando niveles superiores a los $100 millones en varios meses aunque el volumen de importaciones se mantuvo relativamente estable. El desbalance entre ambas variables se traduce directamente en el aumento observado en la tasa arancelaria efectiva a lo largo de 2025. El alza coincide con la puesta en vigor de la nueva política arancelaria de Trump que entró en vigor hace un año.

Durante la segunda mitad del 2025, se registraron aumentos considerables, siendo noviembre el mes con la tasa arancelaria efectiva más alta (7.61%), destacó el IEPR.

Parte del alza arancelaria impuesta por Trump fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en febrero pasado. El mes pasado el Tribunal de Comercio Internacional, en Nueva York, también anuló el alza arancelaria.

PUBLICIDAD

“En una economía altamente dependiente de importaciones como la de Puerto Rico, los aumentos considerables en aranceles trascienden el ámbito general del comercio exterior y se convierten en un asunto prioritario local, debido a su capacidad de modificar gradualmente la estructura de costos de las empresas y afectar el bolsillo de los consumidores”, dijo el economista.

Impacto a la construcción y a la manufactura

“En términos generales, este análisis confirma que la mayor carga arancelaria recae en bienes de alta importancia para las industrias de construcción y manufactura, con una prevalencia de tasas arancelarias efectivas elevadas en metales terminados y derivados de hierro, acero y aluminio. Esto podría estar relacionado con los múltiples aumentos de aranceles dirigidos particularmente a estos productos en el 2025”, explicó Hernández.

Según el economista, las presiones sobre el coste de los materiales de construcción y bienes intermedios ocurre “en un contexto donde Puerto Rico enfrenta retos asociados a la disponibilidad y asequibilidad de vivienda”.

“En términos económicos, esto añade presión sobre una economía caracterizada por una alta dependencia externa, costos logísticos elevados y limitada capacidad de sustitución de importaciones.” expresó Hernández.

Los países de China, Japón, México, Corea del Sur, República Dominicana, España, Brasil, Alemania, Francia y Vietnam figuran como los socios comerciales, cuyas importaciones en Puerto Rico representaron la mayor cantidad de aranceles en 2025.

En términos de montos, las importaciones de China presentaron los niveles de aranceles más altos durante todo el año y también, la tasa arancelaria efectiva más alta (33.22%), seguida por Japón.

El análisis del IEPR utilizó el sistema de clasificación End-Use, el cual agrupa los bienes importados según su uso principal o finalidad (y no por su composición material). Los aumentos en la tasa arancelaria efectiva fueron más significativos en automóviles, maquinaria para excavación, maquinaria industrial, materiales plásticos y fertilizantes, entre otros.

PUBLICIDAD

El análisis destaca que las políticas arancelarias son dinámicas y actúan como un mecanismo de ajuste continuo. Por ende, esa volatilidad puede implicar cambios en la estructura arancelaria futura de Puerto Rico y por ende, puede tener efectos sobre los precios que pagan los consumidores y las empresas, pero también en el coste de vida y en la competitividad de la isla como destino de inversión.

“Dado que una proporción importante de los bienes importados corresponde a insumos intermedios y productos esenciales para la actividad económica, el efecto arancelario se extiende a sectores estratégicos como alimentos, vivienda, transporte, manufactura y energía. Desde el IEPR hemos presentado datos sobre el encarecimiento de los alimentos en Puerto Rico, incluyendo estimaciones en el Índice de Costo de Vida que reflejan costos aproximadamente 9.5% más altos en comparación con otras jurisdicciones de los Estados Unidos”, sostuvo Hernández.

Clave fortalecer la producción local

Por su parte, Orville Disdier, director ejecutivo del IEPR recalcó que “los hallazgos de este estudio evidencian la importancia de monitorear de forma continua la evolución de la carga arancelaria y su impacto específico en la economía de Puerto Rico”.

“Aunque por lo general, los aranceles se implementan con el objetivo de promover y proteger industrias consideradas estratégicas para la economía, es también importante mantenerse atentos al impacto directo en la población general”, señaló.

Recalcó que en medio de las presiones sobre los costos, también “se presentan áreas de oportunidad para el fortalecimiento de la base productiva local”.

“Este fortalecimiento interno tiene el potencial de mejorar y asegurar el posicionamiento de Puerto Rico dentro del mercado de los Estados Unidos", dijo Disdier.

Disdier dijo que el ejercicio analítico permite fortalecer la toma de decisiones basada en “evidencia y apoya el desarrollo de políticas públicas orientadas a mitigar retos emergentes, y fomentar la estabilidad económica y la resiliencia de los sectores productivos en Puerto Rico”.