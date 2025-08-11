Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
11 de agosto de 2025
88°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a “El Imperio” por disparos contra policías municipales en San Lorenzo

Contra Ramón Gómez Montañez también pesa una orden de arresto por violar las condiciones de libertad del Tribunal Federal

11 de agosto de 2025 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Momento en que le disparan a patrulla municipal en San Lorenzo

Momento en que le disparan a patrulla municipal en San Lorenzo

El conductor escapó de la escena en la PR-203 tras abrir fuego.

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades policíacas solicitaron ayuda ciudadana para dar con el paradero de un convicto identificado como Ramón Gómez Montañez, de 29 años, conocido por el alias de “El Imperio”.

RELACIONADAS

En un comunicado de presa, la Policía indicó que el convicto es buscado por violar las condiciones de libertad que le había establecido el Tribunal Federal en San Juan y por un incidente de disparos contra policías municipales de San Lorenzo.

Gómez Montañez se había declarado culpable en diciembre de 2020 tras ser acusado por drogas y posesión ilegal de armas de fuego en un caso federal.

Después de otras situaciones en el pasado, en abril de este año la Oficina de Probatoria reportó violaciones de Gómez Montañez a las condiciones de libertad, por lo que el juez federal Jay García Gregory emitió la orden de arresto.

Ramón Gómez Montañez se había declarado culpable en diciembre de 2020 tras ser acusado por drogas y posesión ilegal de armas de fuego en un caso federal.
Ramón Gómez Montañez se había declarado culpable en diciembre de 2020 tras ser acusado por drogas y posesión ilegal de armas de fuego en un caso federal. (Suministrada)

“En este punto, el paradero de Gómez Montañez es desconocido, no se ha comunicado algún impedimento para comparecer a sus sesiones de tratamiento de drogas y no ha reportado su condición laboral, ni ha compartido la nueva dirección donde está viviendo para propósitos de supervisión”, indica una moción de la Oficina de Probatoria.

Mientras, el comunicado de la Policía indica que Gómez Montañez “es persona de interés en un incidente violento reportado en la tarde de ayer en el municipio de San Lorenzo, donde, presuntamente, se realizaron disparos desde un vehículo en movimiento contra policías municipales”.

“El individuo se presume armado y se considera altamente peligroso”, apunta el comunicado policiaco.

Según informó el Municipio de San Lorenzo este domingo, una de sus patrullas detectó un vehículo sin marbete en la PR-203 (Expreso Chayanne) que resultó ser hurtado".

Este es el vehículo que ocupó la Policía Municipal de San Lorenzo después de que el conductor escapara y le disparara al oficial. El auto resultó ser hurtado.
Este es el vehículo que ocupó la Policía Municipal de San Lorenzo después de que el conductor escapara y le disparara al oficial. El auto resultó ser hurtado. (Suministrada)

“Al intervenir con el vehículo este se dio a la huida abriendo fuego contra el oficial. Este repelió la agresión y le dio persecución hasta recuperar el vehículo abandonado en la PR-931”, apuntó la Administración Municipal de San Lorenzo.

“Solicitamos la cooperación ciudadana para dar con los responsables de esta agresión en contra de nuestros policías”, agregó.

Por su parte, el inspector José “Joey” Fontánez, director del Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Puerto Rico, exhortó a la ciudadanía a que, “de poseer información que ayude a dar con el paradero de este sujeto, se comunique de manera confidencial con el Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Puerto Rico a los siguientes números 787-343-2020, 787-793-0457 y 1-800-981-3635. Toda llamada es confidencial”.

Tags
Policía de Puerto RicoPolicía MunicipalSan LorenzoBreaking NewsFugitivosTribunal Federal en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: