Buscan a “El Imperio” por disparos contra policías municipales en San Lorenzo

Las autoridades policíacas solicitaron ayuda ciudadana para dar con el paradero de un convicto identificado como Ramón Gómez Montañez, de 29 años, conocido por el alias de “El Imperio”.

En un comunicado de presa, la Policía indicó que el convicto es buscado por violar las condiciones de libertad que le había establecido el Tribunal Federal en San Juan y por un incidente de disparos contra policías municipales de San Lorenzo.

Gómez Montañez se había declarado culpable en diciembre de 2020 tras ser acusado por drogas y posesión ilegal de armas de fuego en un caso federal.

Después de otras situaciones en el pasado, en abril de este año la Oficina de Probatoria reportó violaciones de Gómez Montañez a las condiciones de libertad, por lo que el juez federal Jay García Gregory emitió la orden de arresto.

Ramón Gómez Montañez se había declarado culpable en diciembre de 2020 tras ser acusado por drogas y posesión ilegal de armas de fuego en un caso federal. (Suministrada)

“En este punto, el paradero de Gómez Montañez es desconocido, no se ha comunicado algún impedimento para comparecer a sus sesiones de tratamiento de drogas y no ha reportado su condición laboral, ni ha compartido la nueva dirección donde está viviendo para propósitos de supervisión”, indica una moción de la Oficina de Probatoria.

Mientras, el comunicado de la Policía indica que Gómez Montañez “es persona de interés en un incidente violento reportado en la tarde de ayer en el municipio de San Lorenzo, donde, presuntamente, se realizaron disparos desde un vehículo en movimiento contra policías municipales”.

“El individuo se presume armado y se considera altamente peligroso”, apunta el comunicado policiaco.

Según informó el Municipio de San Lorenzo este domingo, una de sus patrullas detectó un vehículo sin marbete en la PR-203 (Expreso Chayanne) que resultó ser hurtado".

Este es el vehículo que ocupó la Policía Municipal de San Lorenzo después de que el conductor escapara y le disparara al oficial. El auto resultó ser hurtado. (Suministrada)

“Al intervenir con el vehículo este se dio a la huida abriendo fuego contra el oficial. Este repelió la agresión y le dio persecución hasta recuperar el vehículo abandonado en la PR-931”, apuntó la Administración Municipal de San Lorenzo.

“Solicitamos la cooperación ciudadana para dar con los responsables de esta agresión en contra de nuestros policías”, agregó.