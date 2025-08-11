Dan de alta a Juan Dalmau tras reclusión en intensivo: tendrá que hacer reajustes en estilo de vida
El excandidato a la gobernación fue hospitalizado el jueves de la semana pasada
11 de agosto de 2025 - 2:37 PM
11 de agosto de 2025 - 2:37 PM
El excandidato a la gobernación Juan Dalmau fue dado de alta este lunes, luego de estar hospitalizado desde el jueves pasado.
Así lo informó el secretario de comunicaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Calixto Negrón, en declaraciones escritas.
Negrón señaló que Dalmau “agradece profundamente las muestras de cariño y oraciones recibidas, así como la dedicación del equipo médico de la institución, quienes lo atendieron con profesionalismo y esmero”.
El secretario general del PIP y excandidato a la gobernación por la Alianza de País tuvo un “evento de salud inesperado” que requirió evaluación médica.
Al ser ingresado al hospital fue recluido en la unidad de cuidados intensivos.
Sostuvo que Dalmau “se encuentra en mejor condición de salud” y destacó que “el tratamiento fue exitoso, y ahora iniciará un proceso de reajuste en su estilo de vida”.
Dalmau Ramírez obtuvo el segundo lugar en las elecciones generales de noviembre de 2024 como candidato a la gobernación por la Alianza de País, una unión forjada entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
De acuerdo a los resultados del escrutinio general publicados en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), obtuvo 392,185 votos (30.77%).
Durante el proceso electoral, la abogada Griselle Morales, esposa de Dalmau Ramírez y madre de sus dos hijos, estuvo hospitalizada y fue sometida a una cirugía por una hemorragia cerebral aguda.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: