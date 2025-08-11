Dan de alta a Juan Dalmau tras reclusión en intensivo: tendrá que hacer reajustes en estilo de vida. El licenciado Juan Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973.

1 / 20 | Dan de alta a Juan Dalmau tras reclusión en intensivo: tendrá que hacer reajustes en estilo de vida. El licenciado Juan Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973.

El excandidato a la gobernación Juan Dalmau fue dado de alta este lunes, luego de estar hospitalizado desde el jueves pasado.

Así lo informó el secretario de comunicaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Calixto Negrón, en declaraciones escritas.

Negrón señaló que Dalmau “agradece profundamente las muestras de cariño y oraciones recibidas, así como la dedicación del equipo médico de la institución, quienes lo atendieron con profesionalismo y esmero”.

El secretario general del PIP y excandidato a la gobernación por la Alianza de País tuvo un “evento de salud inesperado” que requirió evaluación médica.

Al ser ingresado al hospital fue recluido en la unidad de cuidados intensivos.

Sostuvo que Dalmau “se encuentra en mejor condición de salud” y destacó que “el tratamiento fue exitoso, y ahora iniciará un proceso de reajuste en su estilo de vida”.

PUBLICIDAD

En la casa de Juan Dalmau y Griselle Morales: la entrevista antes de su emergencia de salud Previo a sufrir una hemorragia cerebral aguda, la abogada conversó con El Nuevo Día sobre su hogar y vida con el candidato a la gobernación del PIP y Movimiento Victoria Ciudadana.

Dalmau Ramírez obtuvo el segundo lugar en las elecciones generales de noviembre de 2024 como candidato a la gobernación por la Alianza de País, una unión forjada entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

De acuerdo a los resultados del escrutinio general publicados en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), obtuvo 392,185 votos (30.77%).