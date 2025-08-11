Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
11 de agosto de 2025
89°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dan de alta a Juan Dalmau tras reclusión en intensivo: tendrá que hacer reajustes en estilo de vida

El excandidato a la gobernación fue hospitalizado el jueves de la semana pasada

11 de agosto de 2025 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El licenciado Juan Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973.Dalmau Ramírez cuenta con un bachillerato en Artes con una concentración en Ciencias Políticas Universidad de Puerto Rico (UPR).En entrevista con El Nuevo Día, el exsenador y actual secretario general del PIP, sostuvo que no tiene dudas de que el PIP formará parte de una alianza electoral en 2028.
1 / 20 | Dan de alta a Juan Dalmau tras reclusión en intensivo: tendrá que hacer reajustes en estilo de vida. El licenciado Juan Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El excandidato a la gobernación Juan Dalmau fue dado de alta este lunes, luego de estar hospitalizado desde el jueves pasado.

RELACIONADAS

Así lo informó el secretario de comunicaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Calixto Negrón, en declaraciones escritas.

Negrón señaló que Dalmau “agradece profundamente las muestras de cariño y oraciones recibidas, así como la dedicación del equipo médico de la institución, quienes lo atendieron con profesionalismo y esmero”.

El secretario general del PIP y excandidato a la gobernación por la Alianza de País tuvo un “evento de salud inesperado” que requirió evaluación médica.

Al ser ingresado al hospital fue recluido en la unidad de cuidados intensivos.

Sostuvo que Dalmau “se encuentra en mejor condición de salud” y destacó que “el tratamiento fue exitoso, y ahora iniciará un proceso de reajuste en su estilo de vida”.

En la casa de Juan Dalmau y Griselle Morales: la entrevista antes de su emergencia de salud

En la casa de Juan Dalmau y Griselle Morales: la entrevista antes de su emergencia de salud

Previo a sufrir una hemorragia cerebral aguda, la abogada conversó con El Nuevo Día sobre su hogar y vida con el candidato a la gobernación del PIP y Movimiento Victoria Ciudadana.

Dalmau Ramírez obtuvo el segundo lugar en las elecciones generales de noviembre de 2024 como candidato a la gobernación por la Alianza de País, una unión forjada entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

De acuerdo a los resultados del escrutinio general publicados en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), obtuvo 392,185 votos (30.77%).

Durante el proceso electoral, la abogada Griselle Morales, esposa de Dalmau Ramírez y madre de sus dos hijos, estuvo hospitalizada y fue sometida a una cirugía por una hemorragia cerebral aguda.

Tags
Juan DalmauPIPBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: