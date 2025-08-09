“Se encuentra estable y de buen ánimo”: Juan Dalmau agradece las muestras de apoyo tras hospitalización

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a la gobernación por la Alianza de País, Juan Dalmau Ramírez, se encuentra estable y de buen ánimo recibiendo tratamiento en la unidad de cuidado intensivo en un hospital de San Juan.

Así lo confirmó este sábado el secretario de Comunicaciones del PIP y exdirector de campaña política, Calixto Negrón, al brindar nuevos detalles sobre la salud de Dalmau Ramírez, que fue hospitalizado la noche del jueves tras presentar un “evento de salud inesperado”.

“He estado en conversaciones con él, se encuentra estable y de buen ánimo recibiendo el tratamiento indicado en la unidad de cuidado intensivo de un hospital en San Juan, donde los médicos se muestran satisfechos con su evolución. Permanecerá algunos días adicionales bajo observación médica, continuando con el tratamiento recomendado”, dijo Negrón, en declaraciones escritas.

Añadió que, una vez sea dado de alta, “él mismo ofrecerá detalles sobre la situación de salud que enfrentó, dirigiéndose al país como siempre lo ha hecho”.

“Como comprenderán, un proceso de hospitalización requiere descanso y desconexión para que el tratamiento sea efectivo y exitoso, por lo que agradecemos el espacio y la consideración que continúen brindándole tanto a él como a su familia en este momento”, puntualizó.

1 / 20 | Desde senador hasta candidato a la gobernación: la trayectoria política de Juan Dalmau. El licenciado Juan Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973.

Dalmau Ramírez obtuvo el segundo lugar en las elecciones generales de noviembre de 2024 como candidato a la gobernación por la Alianza de País, una unión forjada entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

De acuerdo a los resultados del escrutinio general publicados en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), obtuvo 392,185 votos (30.77%).

Precisamente, durante el proceso electoral, la abogada Griselle Morales, esposa de Dalmau Ramírez y madre de sus dos hijos, estuvo hospitalizada y fue sometida a una cirugía por una hemorragia cerebral aguda.