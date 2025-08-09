Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
9 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Se encuentra estable y de buen ánimo”: Juan Dalmau agradece las muestras de apoyo tras hospitalización

El excandidato a la Gobernación se encuentra recibiendo el tratamiento indicado en la unidad de cuidado intensivo

9 de agosto de 2025 - 11:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El excandidato a la gobernación, Juan Dalmau. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a la gobernación por la Alianza de País, Juan Dalmau Ramírez, se encuentra estable y de buen ánimo recibiendo tratamiento en la unidad de cuidado intensivo en un hospital de San Juan.

RELACIONADAS

Así lo confirmó este sábado el secretario de Comunicaciones del PIP y exdirector de campaña política, Calixto Negrón, al brindar nuevos detalles sobre la salud de Dalmau Ramírez, que fue hospitalizado la noche del jueves tras presentar un “evento de salud inesperado”.

“He estado en conversaciones con él, se encuentra estable y de buen ánimo recibiendo el tratamiento indicado en la unidad de cuidado intensivo de un hospital en San Juan, donde los médicos se muestran satisfechos con su evolución. Permanecerá algunos días adicionales bajo observación médica, continuando con el tratamiento recomendado”, dijo Negrón, en declaraciones escritas.

Añadió que, una vez sea dado de alta, “él mismo ofrecerá detalles sobre la situación de salud que enfrentó, dirigiéndose al país como siempre lo ha hecho”.

“Como comprenderán, un proceso de hospitalización requiere descanso y desconexión para que el tratamiento sea efectivo y exitoso, por lo que agradecemos el espacio y la consideración que continúen brindándole tanto a él como a su familia en este momento”, puntualizó.

El licenciado Juan Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973.Dalmau Ramírez cuenta con un bachillerato en Artes con una concentración en Ciencias Políticas Universidad de Puerto Rico (UPR).En entrevista con El Nuevo Día, el exsenador y actual secretario general del PIP, sostuvo que no tiene dudas de que el PIP formará parte de una alianza electoral en 2028.
1 / 20 | Desde senador hasta candidato a la gobernación: la trayectoria política de Juan Dalmau. El licenciado Juan Dalmau Ramírez nació el 23 de julio de 1973.

Dalmau Ramírez obtuvo el segundo lugar en las elecciones generales de noviembre de 2024 como candidato a la gobernación por la Alianza de País, una unión forjada entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

De acuerdo a los resultados del escrutinio general publicados en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), obtuvo 392,185 votos (30.77%).

Precisamente, durante el proceso electoral, la abogada Griselle Morales, esposa de Dalmau Ramírez y madre de sus dos hijos, estuvo hospitalizada y fue sometida a una cirugía por una hemorragia cerebral aguda.

En la casa de Juan Dalmau y Griselle Morales: la entrevista antes de su emergencia de salud

En la casa de Juan Dalmau y Griselle Morales: la entrevista antes de su emergencia de salud

Previo a sufrir una hemorragia cerebral aguda, la abogada conversó con El Nuevo Día sobre su hogar y vida con el candidato a la gobernación del PIP y Movimiento Victoria Ciudadana.

Tags
Breaking NewsJuan DalmauPIP
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 9 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: