8 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hospitalizado el excandidato a la gobernación Juan Dalmau

Explicamos qué se sabe, al momento, sobre la condición de salud del también exsenador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)

8 de agosto de 2025 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exsenador Juan Dalmau Ramírez. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a la gobernación por la Alianza de País, el licenciado Juan Dalmau Ramírez, fue hospitalizado la noche del jueves tras presentar un “evento de salud inesperado” que requirió evaluación médica.

“Actualmente se encuentra de buen ánimo y bajo observación de un excelente equipo de profesionales de la salud en un hospital en San Juan”, se indicó en un comunicado de prensa divulgado a través de las cuentas oficiales del también exsenador en sus redes sociales.

“Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido. Cualquier información adicional se compartirá oportunamente”, se añadió.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.

