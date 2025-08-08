Hospitalizado el excandidato a la gobernación Juan Dalmau

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a la gobernación por la Alianza de País, el licenciado Juan Dalmau Ramírez, fue hospitalizado la noche del jueves tras presentar un “evento de salud inesperado” que requirió evaluación médica.

“Actualmente se encuentra de buen ánimo y bajo observación de un excelente equipo de profesionales de la salud en un hospital en San Juan”, se indicó en un comunicado de prensa divulgado a través de las cuentas oficiales del también exsenador en sus redes sociales.

“Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido. Cualquier información adicional se compartirá oportunamente”, se añadió.