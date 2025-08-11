Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Trató de sacar licencia de armas, pero tenía orden de arresto: detienen a un hombre en Arecibo

Contra Héctor Laureano Talavera pesaba una orden por un caso de Ley 54 en 2018

11 de agosto de 2025 - 7:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La orden fue ejecutada por la División de Arrestos de Arecibo. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre de 30 años que se disponía a sacar una licencia de armas en Arecibo fue arrestado en la mañana del lunes luego de que se encontrara una orden de arresto en su contra por un caso que data de 2018.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, contra Héctor Laureano Talavera, residente de Barceloneta, pesaba una orden de arresto por violación a la Ley 54, en hechos ocurridos el 14 de diciembre del mencionado año, en Arecibo.

El caso fue diligenciado por la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien ordenó la encarcelación de Laureano Talavera tras este no prestar la fianza de $100,000 que le fue impuesta.

No se indicó cuándo será su vista preliminar.

La orden fue ejecutada por la División de Arrestos de Arecibo.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoTribunal de AreciboArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: