Trató de sacar licencia de armas, pero tenía orden de arresto: detienen a un hombre en Arecibo

Un hombre de 30 años que se disponía a sacar una licencia de armas en Arecibo fue arrestado en la mañana del lunes luego de que se encontrara una orden de arresto en su contra por un caso que data de 2018.

Según un informe de la Policía, contra Héctor Laureano Talavera, residente de Barceloneta, pesaba una orden de arresto por violación a la Ley 54, en hechos ocurridos el 14 de diciembre del mencionado año, en Arecibo.

El caso fue diligenciado por la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien ordenó la encarcelación de Laureano Talavera tras este no prestar la fianza de $100,000 que le fue impuesta.

No se indicó cuándo será su vista preliminar.