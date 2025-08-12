Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a hombre que habría vandalizado cajero automático en Puerto Nuevo

Al sujeto, de 31 años, le ocuparon una pala y un cuchillo

12 de agosto de 2025 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Evalúan los daños estimados. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 31 años fue arrestado en la madrugada del martes tras vandalizar un cajero automático en los predios del Banco Popular ubicado en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada telefónica alertó a la Uniformada sobre una persona que se encontraba vandalizando el cajero de la institución bancaria.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, arrestaron al sujeto y le ocuparon una pala de corte y un cuchillo.

El teniente José Ayala, director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, indicó a El Nuevo Día que el sujeto intentaba apropiarse del dinero de a ATH, que al momento permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso.

“Pero eso (el dinero) se encuentra en la parte baja de la bóveda. Así que no iba a tener acceso a la misma”, explicó el teniente.

“Las cámaras lo grabaron destruyendo el cajero (...) La alarma rápidamente se activa cuando alguien emipieza a trastearla máquina. Ahí, suena la alarma y alerta a la Policía”, precisó sobre el incidente.

Ayala señaló que, como parte de la pesquisa, las autoridades aguardan por la evaluación de daños estimados que debe realizar la institución bancaria.

Aseguró, a su vez, que en este tipo de incidente la información y los datos de los clientes no se ven comprometidos, ya que están guardados en plataformas de almacenamiento.

Posteriormente, consultarán el caso con la Fiscalía para determinar si deben formularse cargos en contra del detenido.

Por su parte, Natasha Vale, de comunicaciones corporativas para el Banco Popular, informó a este medio que la institución coopera con la Uniformada en la investigación.

La División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPuerto NuevoPolicía de Puerto RicoSan JuanBanco Popular
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: