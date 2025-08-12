Arrestan a hombre que habría vandalizado cajero automático en Puerto Nuevo

Un hombre de 31 años fue arrestado en la madrugada del martes tras vandalizar un cajero automático en los predios del Banco Popular ubicado en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada telefónica alertó a la Uniformada sobre una persona que se encontraba vandalizando el cajero de la institución bancaria.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, arrestaron al sujeto y le ocuparon una pala de corte y un cuchillo.

El teniente José Ayala, director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, indicó a El Nuevo Día que el sujeto intentaba apropiarse del dinero de a ATH, que al momento permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso.

“Pero eso (el dinero) se encuentra en la parte baja de la bóveda. Así que no iba a tener acceso a la misma”, explicó el teniente.

“Las cámaras lo grabaron destruyendo el cajero (...) La alarma rápidamente se activa cuando alguien emipieza a trastearla máquina. Ahí, suena la alarma y alerta a la Policía”, precisó sobre el incidente.

Ayala señaló que, como parte de la pesquisa, las autoridades aguardan por la evaluación de daños estimados que debe realizar la institución bancaria.

Aseguró, a su vez, que en este tipo de incidente la información y los datos de los clientes no se ven comprometidos, ya que están guardados en plataformas de almacenamiento.

Posteriormente, consultarán el caso con la Fiscalía para determinar si deben formularse cargos en contra del detenido.

Por su parte, Natasha Vale, de comunicaciones corporativas para el Banco Popular, informó a este medio que la institución coopera con la Uniformada en la investigación.