Roban cuatro obras de un maestro del Renacimiento de un museo en Italia

Ladrones robaron cuatro obras atribuidas al pintor renacentista Antonello da Messina, valoradas en decenas de millones de euros, del museo regional de la ciudad de Messina, en Sicilia, Italia, mientras una multitud se congregaba en distintos puntos de la ciudad para celebrar la tradicional festividad de la Asunción, informaron el domingo responsables culturales y medios italianos.

Los ladrones burlaron los sistemas de alarma y seguridad el sábado por la noche en el museo MuMe y se llevaron tres de los cinco paneles que se conservaban del Políptico de San Gregorio, que data de 1473, así como el panel de doble cara que representa a la Virgen María y a Cristo muerto en La Piedad, sustraído de una vitrina blindada, según informó la agencia de noticias LaPresse.

Los delincuentes sacaron los cinco paneles del políptico de su marco, pero dejaron dos atrás al huir.

El experto en arte Alberto Fiz estimó el valor de las obras robadas entre $81 millones y $92 millones.

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“Estamos consternados por lo ocurrido. Se trataba de dos de las obras más importantes y conocidas de Antonello da Messina. Es una pérdida tremenda para el museo, la ciudad, la comunidad y el mundo del arte”, declaró la directora del MuMe, Marisa Mercurio, a la agencia ANSA.

Mercurio afirmó que el robo ocurrió poco antes de las 10:00 p.m., mientras las alarmas funcionaban y había guardias en el lugar. Describió las obras como fundamentales para el patrimonio de la región.

“No se trata simplemente de obras de Antonello da Messina”, declaró a Sky TG24. “Son obras que revisten una importancia considerable para nuestra identidad, además, por supuesto, de su valor artístico y cultural, porque son obras de nuestro propio Antonello da Messina”.

El responsable de Cultura de Messina, Enzo Caruso, calificó el robo de “algo más que una pérdida” y de “un desastre”.

“Sin Antonello, Messina se ve privada de la esencia misma del artista más grande del Renacimiento europeo”, declaró Caruso a Sky, al tiempo que pidió la rápida recuperación de las obras.

Caruso señaló que el interés internacional por el artista se había intensificado desde que el Ministerio de Cultura de Italia adquirió el cuadro devocional de Antonello “Ecce Homo” por $14.9 millones, tras negociaciones con Sotheby’s en Nueva York a principios de este año.

Lynda Albertson, analista especializada en delitos relacionados con el arte, afirmó que las obras son reconocibles de inmediato, lo que dificulta cualquier intento de venderlas a través de canales legítimos.

“Robar un Antonello puede ser mucho más fácil que venderlo”, declaró Albertson, directora ejecutiva de la Asociación de Investigación sobre Delitos Artísticos (ARCA), al diario italiano La Repubblica. Afirmó que estas obras tan conocidas suelen pasar de un delincuente a otro y utilizarse como garantía para otras actividades ilícitas.

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El museo permaneció cerrado el domingo mientras los investigadores recopilaban pruebas. No fue posible contactar de inmediato a los responsables del museo ni a los Carabinieri para obtener comentarios.