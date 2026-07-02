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Tribunal Supremo archiva queja ética contra Verónica Ferraiuoli

“¡Basta ya de tanto ataque falso y malicioso!”, dijo la licenciada en reacción a la resolución

2 de julio de 2026 - 3:10 PM

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Ferraiuoli expresó que, en casi 30 años de práctica legal, nunca había recibido quejas en su contra. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal Supremo archivó la queja ética que atendía contra la licenciada Verónica Ferraiuoli, exsecretaria designada de Estado, que le imputaba haber incurrido en conducta indebida al representar al ahora secretario de Salud, Víctor Ramos, en una demanda, aun cuando ambos ya formaban parte del gabinete de la gobernadora Jenniffer González.

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“Examinada la queja, así como los demás escritos presentados posteriormente, se ordena el archivo de la queja”, lee la resolución, firmada por el secretario del Tribunal Supremo, Javier Sepúlveda Rodríguez.

En reacción mediante declaraciones escritas, Ferraiuoli, actual directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, dijo: “Previamente, expresé que rechazaba cualquier alegación de conducta indebida en este caso, así como en cualquier otro. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de confirmarlo, con el archivo total de la queja radicada”.

Ferraiuoli –esposa del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech– añadió que, en casi 30 años de práctica legal, nunca había recibido quejas en su contra, y achacó las imputaciones a “ataques políticos” para hacerle daño a ella y a la administración de González.

La queja archivada alegaba que Ferraiuoli representó a Ramos como su abogada, en una demanda federal de 2022, mientras él presidía el Colegio de Médicos Cirujanos, pero, cuando ambos asumieron cargos públicos, ella presuntamente continuó su labor sin solicitar una dispensa.

El caso era por una supuesta violación de derechos civiles levantada por la doctora Sally Priester, luego de que fuera sancionada por expresiones sobre el manejo del gobierno en medio de la pandemia de COVID-19.

En sus declaraciones escritas, Ferraiuoli señaló que, cuando fue nombrada como secretaria de Estado, solicitó al Tribunal Apelativo, en Boston (Massachusetts), renunciar a la representación de Ramos.

“Si mi nombre continuaba apareciendo en el ‘docket’ del Tribunal de Distrito, aún luego de haber renunciado a la representación del doctor Ramos, era únicamente porque el sistema de notificaciones me mantenía como abogada en el récord histórico de cuando el caso se radicó en 2022, no porque estuviera ejerciendo representación activa alguna”, abundó.

La también coordinadora de eficiencia del gobierno catalogó a quienes compartieron la información “falsa y difamatoria, publicada de forma tergiversada, sin la debida corroboración previa” como “las verdaderas personas que le han faltado a la ética de sus correspondientes profesiones”.

“¡Basta ya de tanto ataque falso y malicioso!”, reclamó.

Inicialmente, las alegaciones de la queja no se hicieron públicas y la Oficina de Prensa del Poder Judicial expresó que su contenido era confidencial. No obstante, los documentos fueron revelados luego en el programa “Primera Pregunta”, de Telemundo.

El 9 de febrero de 2025, Ramos fue representado por el licenciado Francisco Colón Ramírez en el proceso ante el Primer Circuito en Boston.

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Verónica FerraiuoliVíctor RamosDistrito de Convenciones de Puerto RicoTribunal Supremo de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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