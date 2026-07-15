Ciclista resulta con heridas de gravedad en accidente de tránsito en Vieques

Una ciclista resultó con heridas de gravedad este miércoles tras recibir el impacto de una guagua marca Ford, modelo F-250, mientras transitaba por la carretera PR-997, kilómetro 4.2, del barrio Destino, en Vieques.

La mujer de 42 años fue transportada a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica, informó la Policía de Puerto Rico. Los hechos habrán ocurrido a eso de las 8:45 de la mañana.

El conductor, por su parte, se detuvo en la escena y estuvo presente mientras las autoridades investigaban el incidente.

Los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente de tránsito.