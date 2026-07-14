Mujer acusada de fraude tras casarse con más de una docena de hombres en Las Vegas

Una mujer de 33 años acordó declararse culpable de cargos de bigamia y fraude tras contraer matrimonio con más de una docena de hombres en Las Vegas y cobrarles miles de dólares por casarse con ella.

Jiaying Chen aceptó declararse culpable de un cargo de bigamia y otro por intento de obtener dinero mediante engaño por un valor de $100,000 o más, según un acuerdo presentado ante un tribunal del condado de Clark, en Nevada, y citado por el periódico Las Vegas Review-Journal.

Entre abril y junio de este año, Chen contrajo matrimonio al menos cinco veces sin haber tramitado previamente los divorcios correspondientes.

La mujer enfrentaba seis cargos graves de bigamia, además de cargos por falsificación y robo relacionados con un esquema que, según las autoridades, operó entre marzo de 2019 y mayo de este año. Durante ese periodo presentó 15 solicitudes de licencia de matrimonio ante el Registro del Condado de Clark, de las cuales al menos ocho culminaron con la emisión de certificados de matrimonio.

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Los investigadores también alegan que utilizó el alias Vicky Liang para presentar otras ocho solicitudes de licencia de matrimonio en 2025, de las que se emitieron siete certificados.

Según documentos judiciales, Chen admitió ante la Policía de Las Vegas que podía ganar “hasta $20,000 por un matrimonio”. No obstante, aseguró que no llegaba a casarse con todos los interesados porque “no todos” le pagaban.

La acusada explicó que celebraba los matrimonios en Las Vegas debido a la facilidad del proceso en esa ciudad.

La Fiscalía sostiene que Chen obtuvo alrededor de $138,000 de al menos tres de sus esposos, dinero que presuntamente perdió apostando en casinos de Las Vegas.

Las autoridades no han revelado por qué los hombres aceptaron casarse con la mujer ni si alguno llegó a convivir con ella.