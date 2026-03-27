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Firma de Donald Trump estará en el nuevo papel moneda de Estados Unidos

Es la primera vez que se realiza con un presidente en funciones

27 de marzo de 2026 - 8:49 PM

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Es el más reciente caso en el que Donald Trump pone su nombre y su imagen en instituciones culturales estadounidenses (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea poner la firma del presidente Donald Trump en todos los nuevos billetes estadounidenses, anunció la agencia el jueves.

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Esta medida sería la primera de un presidente en funciones, ya que tradicionalmente el papel moneda estadounidense lleva las firmas del Secretario del Tesoro y del Tesorero, no del presidente.

La noticia fue publicada por primera vez por Vanity Fair.

Es el más reciente caso en el que Trump pone su nombre y su imagen en instituciones culturales estadounidenses, después de haber rebautizado el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el Kennedy Center y una nueva clase de acorazados, entre otros homenajes.

ARCHIVO - Una mujer camina por el exterior del John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts el 2 de febrero de 2026, en Washington. (AP Photo/Rahmat Gul, Archivo)
ARCHIVO - Una mujer camina por el exterior del John F. Kennedy Memorial Center For The Performing Arts el 2 de febrero de 2026, en Washington. (AP Photo/Rahmat Gul, Archivo) (Rahmat Gul)

Y los planes vienen en tándem con un esfuerzo en curso para conseguir la cara de Trump en una moneda.

A principios de este mes, una comisión federal de arte aprobó el diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen de Trump para ayudar a celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos el 4 de julio.

El Tesoro dice que el plan de incluir la firma de Trump en todo el nuevo papel moneda tiene la intención de honrar el 250 aniversario de la nación, y que la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent, también aparecería en la moneda.

Bessent dijo en un comunicado que “no hay forma más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país” que con billetes de dólar estadounidense con el nombre de Trump.

El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, dijo en un comunicado que imprimir la firma de Trump en la moneda estadounidense “no sólo es apropiado, sino también bien merecido”.

La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos se encarga de producir todo el papel moneda, mientras que la Fábrica de la Moneda produce todas las monedas.

Los demócratas criticaron la medida, en parte porque el anuncio se produce en un momento en que los estadounidenses se enfrentan a un aumento de los costes en el supermercado y la gasolinera. La guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha disparado los precios del petróleo y la gasolina, agravando la preocupación por la asequibilidad.

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Breaking NewsDonald TrumpDepartamento del Tesoro federal
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