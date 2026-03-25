Tras atraso por la guerra en Irán: Donald Trump viajará a China en mayo
Celebrará una cumbre con el presidente Xi Jinping
25 de marzo de 2026 - 2:03 PM
25 de marzo de 2026 - 2:03 PM
WASHINGTON - La Casa Blanca dice que el presidente Donald Trump viajará a Pekín para una cumbre reprogramada con el presidente chino Xi Jinping el 14 y 15 de mayo.
Trump tenía previsto viajar a China a finales de este mes, pero previamente anunció que retrasaba el viaje para poder estar en Washington y ayudar a dirigir la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El presidente republicano anunció el viaje reprogramado a pesar de que la guerra en Irán continúa y Estados Unidos presiona a Teherán para que acepte una propuesta de alto el fuego.
El viaje a China estaba planeado desde hacía meses, pero empezó a torcerse cuando Trump presionó a Pekín y a otras potencias mundiales para que utilizaran su poderío militar para proteger el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crítica para el flujo de petróleo.
Trump dijo la semana pasada, mientras se reunía con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de mes. Dijo que “reajustaría” su visita con Xi.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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