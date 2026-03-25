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Tras atraso por la guerra en Irán: Donald Trump viajará a China en mayo

Celebrará una cumbre con el presidente Xi Jinping

25 de marzo de 2026 - 2:03 PM

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Trump dijo la semana pasada, mientras se reunía con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de mes. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - La Casa Blanca dice que el presidente Donald Trump viajará a Pekín para una cumbre reprogramada con el presidente chino Xi Jinping el 14 y 15 de mayo.

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Trump tenía previsto viajar a China a finales de este mes, pero previamente anunció que retrasaba el viaje para poder estar en Washington y ayudar a dirigir la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente republicano anunció el viaje reprogramado a pesar de que la guerra en Irán continúa y Estados Unidos presiona a Teherán para que acepte una propuesta de alto el fuego.

Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense.La jornada de acción, bautizada "apagón nacional", fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Trump recurrió a Truth Social para describir a Pretti, el enfermero de 37 años abatido por disparos de agentes migratorios el 25 de enero, como un "agitador y, tal vez, insurrecto".
1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon

El viaje a China estaba planeado desde hacía meses, pero empezó a torcerse cuando Trump presionó a Pekín y a otras potencias mundiales para que utilizaran su poderío militar para proteger el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crítica para el flujo de petróleo.

Trump dijo la semana pasada, mientras se reunía con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de mes. Dijo que “reajustaría” su visita con Xi.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Breaking NewsIránXi JinpingDonald TrumpChina Estados Unidos
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