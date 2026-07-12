A prisión hombre de Texas tras presuntamente agredir a mujer en hotel de Condado

Un hombre de 46 años, residente de Texas, fue acusado de agredir físicamente a una mujer mientras ambos se hospedaban en el hotel Hilton Garden Inn, en Condado.

De acuerdo con la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el pasado jueves 9 de julio, a eso de las 9:43 p.m., en el patio posterior del mencionado hotel donde presuntamente Alvin Dwayne Johnson agredió a la perjudicada.

Por estos hechos, la Fiscalía radicó un cargo por violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

La prueba fue presentada ante la jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para arresto contra Johnson y le impuso una fianza de $60,000. Tras el imputado no prestar la fianza, este fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La fecha de la vista preliminar no ha sido divulgada.