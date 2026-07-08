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“Lo recuerdo tan vívidamente”: sobreviviente de violencia de género se gradúa de agente de la Policía

La joven Yahaira Dávila Álvarez cuenta como una tragedia familiar marcó su vida y la llevó a convertirse en policía

8 de julio de 2026 - 6:42 PM

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Este miércoles, Yahaira Dávila Álvarez, hoy día de 33 años y la segunda de cinco hijos de la pareja, logró un sueño que cargó por muchos años, un poco como consecuencia de la trágica experiencia: logró graduarse de la clase 236A de la Academia de la Policía convirtiéndose oficialmente en la agente Dávila Álvarez. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El 5 de enero de 2008, el agente de la policía Edwin Dávila Negrón le disparó a su esposa, la también agente Maribel Álvarez Burgos, en su residencia en la urbanización Diplo, en Naguabo.

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Según el informe preliminar de la Policía en aquel entonces, la víctima recibió impactos de bala en la cabeza, siendo trasladada al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció tras ser declarada con muerte cerebral.

Este miércoles, Yahaira Dávila Álvarez, hoy día de 33 años y la segunda de cinco hijos de la pareja, logró un sueño que cargó por muchos años y que nació tras la trágica experiencia: logró graduarse de la clase 236A de la Academia de la Policía convirtiéndose oficialmente en la agente Dávila Álvarez.

“Lo recuerdo tan vívidamente … fue un 5 de enero de 2008, a eso de las 7:00 p.m., mi padre asesinó a mi mamá, ambos era policías, todos (los hermanos) estábamos presentes en el incidente, yo tenía apenas 14 años”, explicó la recién graduada agente a El Nuevo Día.

No obstante, aseguró que nunca permitió que la tragedia marcara su vida y decidió seguir los pasos de su familia, donde la tradición por generaciones ha sido unirse a la Uniformada.

agente Yahaira Dávila Álvarez
agente Yahaira Dávila Álvarez (Suministrada)

“A pesar de la tragedia personal entre ellos, mis padres me criaron con grandes valores, mi mamá me enseñó a perdonar y así lo he hecho. Mi papá ya cumplió su condena y mantengo comunicación con él. De hecho, mi nena es loca con su abuelo”, explicó la también madre de una niña de 11 años.

La agente dijo que la figura de su abuelo paterno, el exsuperintendente de la Policía en Fajardo, Ismael Álvarez, ha sido una gran inspiración.

“Mi abuelo es superintendente de Fajardo retirado y todos mis tíos son policías, así que si yo no seguía la tradición me iba a meter en tremendo problema”, bromeó.

La agente Dávila Álvarez aseguró, sin embargo, que su mayor motivación para unirse a la Policía de Puerto Rico fue su deseo de servir.

“Me motivó mucho las ganas de servir y de ayudar a otras personas, esto yo lo llevo en la sangre”, aseguró.

La recién graduada agente tiene sus metas bien definidas.

A corto plazo, indicó, desea seguir los pasos de la coronel Sharon Ruz, comandante de área de Humacao.

“Quiero seguir los pasos de la coronel Ruíz, que es una de mis inspiraciones, la admiro mucho. Pero a largo plazo yo voy a ser la próxima superintendente de la Policía, después de la reforma”, aseguró.

La Academia de la Policía graduó este miércoles a 698 nuevos agentes durante la ceremonia oficial celebrada en el Coca-Cola Music Hall, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar.

Durante los actos de graduación de las clases 235A, 235B y 236A, estuvieron presentes el superintendente de la Policía, Joseph González, la gobernadora Jenniffer González y la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

En total, los graduados, que fluctúan entre las edades de 18 y 46 años, incluyen 584 agentes estatales, 93 municipales y 21 de reinstalación y reingreso. Se indicó que 49 agentes municipales laborarán en Mayagüez; seis en Juana Díaz; dos en Utuado; ocho en San Germán; nueve en Manatí; dos en Vieques; tres en San Lorenzo; cuatro en Vega Baja; cuatro en Camuy y seis en Vega Alta.

Esta es la primera clase graduanda de agentes durante la administración de González.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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