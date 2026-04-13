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Colombia hará eutanasia a unos 80 hipopótamos de Pablo Escobar: conoce la razón

Los animales estaban en Hacienda Nápoles, antigua propiedad del narcotraficante en el centro del país

13 de abril de 2026 - 1:04 PM

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Las autoridades afirmaron que la eutanasia es “responsable y ética” y que se aplicará en al menos 80 individuos de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar en el centro del país. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bogotá - El Gobierno de Colombia anunció este lunes un plan de manejo de hipopótamos que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, debido a la reproducción descontrolada de esta especie exótica invasora que fue introducida hace más de tres décadas por el narcotraficante Pablo Escobar.

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“Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas”, dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez, para referirse a la eutanasia como método de control tras comprobar que el intento de traslado de estos ejemplares a otros países no fue exitoso.

La directora de Bosques del Ministerio de Ambiente, Natalia Ramírez, explicó que se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienza con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos “aprobados por expertos en el manejo de estos procesos”.

El famoso edificio Mónaco, que perteneció al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, se ha vuelto un atractivo para los turistas, quienes día a día se paran en la portería del edificio para tomarse fotos. (Jaiver Nieto / El Tiempo)Las paredes están llenas de diversos mensajes que hacen alusión a supuestas guacas escondidas. (Jaiver Nieto / El Tiempo)La bóveda es uno de los espacios más imponentes en el interior del edificio Mónaco. (Jaiver Nieto / El Tiempo)
1 / 9 | Así es el famoso edificio Mónaco de Pablo Escobar. El famoso edificio Mónaco, que perteneció al narcotraficante colombiano Pablo Escobar, se ha vuelto un atractivo para los turistas, quienes día a día se paran en la portería del edificio para tomarse fotos. (Jaiver Nieto / El Tiempo)

Vélez afirmó que este protocolo de eutanasia es “responsable y ético” y que se aplicará en al menos 80 individuos de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar en el centro del país, y en la Isla del Silencio, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie.

Sin embargo, no descartó intervenir en otras zonas cercanas a las ciudades donde se ha comprobado la presencia de estos animales, que suponen un peligro para la población humana.

“Sabemos que hay individuos de hipopótamos que están paseando en espacios donde viven seres humanos y para nosotros es fundamental resguardar la vida humana”, aseguró Vélez en una conferencia de prensa.

La ministra de Ambiente informó que, por primera vez, se asignarán recursos por un valor de 7,200 millones de pesos colombianos (casi dos millones de dólares) para ejecutar este plan a partir del segundo semestre de 2026.

Se estima que actualmente hay alrededor de 200 hipopótamos y, en caso de no controlar esta especie, la población de paquidermos en el país podría llegar a 1,000 en 2035.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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