Tragedia en Colombia: niño muere tras sacar la cabeza por la ventana de un autobus

La mañana de este miércoles 8 de abril se tiñó de luto en la zona rural del municipio de Granada, Oriente de Antioquia, en Colombia.

Un menor de edad perdió la vida de forma instantánea mientras se movilizaba en un bus de servicio público en compañía de su madre, en un suceso que tiene a la comunidad sumida en el dolor y que actualmente es objeto de una rigurosa investigación por parte de las autoridades judiciales.

En un principio, las versiones preliminares indicaron que el pequeño de 4 años, en un descuido,habría asomado la cabeza por la ventana del automotor justo en el momento en que otro vehículo transitaba en sentido contrario.

Según estos reportes, la cercanía entre ambos vehículos provocó un impacto fatal que terminó con la vida del menor de manera inmediata, ante la mirada impotente de los demás pasajeros.

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El escenario del accidente se convirtió en una escena de profunda desesperación. Videos que circulan en redes sociales evidencian momentos desgarradores cuando la madre, en medio de la angustia, intenta reanimar a su hijo sin éxito.

La comunidad local se encuentra conmocionada por la crudeza del evento, recordando que, más allá de la mecánica del accidente, la pérdida de un hijo es una tragedia que no admite consuelo.

Actualmente, las autoridades de tránsito y la Fiscalía adelantan las pesquisas correspondientes para esclarecer los hechos.