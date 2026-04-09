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Emmanuel Macron visita la Comunidad de Sant’Egidio en Roma en víspera de su audiencia con el Papa

La visita comenzó en la basílica de Santa María en Trastevere con un homenaje al beato Floribert Bwana Chu

9 de abril de 2026 - 3:21 PM

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La visita comenzó en la basílica de Santa María en Trastevere con un homenaje al beato Floribert Bwana Chui. (Tom Nicholson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó este jueves la sede de la Comunidad de Sant’Egidio en Roma y se reunió con su fundador, Andrea Riccardi, y otros miembros de la organización, en la víspera de su audiencia con el papa León XIV.

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La visita comenzó en la basílica de Santa María en Trastevere con un homenaje al beato Floribert Bwana Chui, un joven miembro de la comunidad martirizado en Goma, en la República Democrática del Congo, según informó la organización en un comunicado.

La Comunidad de Sant’Egidio, fundada en Roma en 1968, es una asociación pública de laicos que cuenta con más de 50,000 miembros en unos 70 países y presencia en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.

El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo.El papa León XIV pronunció la bendición Urbi et Orbi -que en latín significa "a la ciudad de Roma y al mundo"- desde la logia central de la basílica de San Pedro al final de la misa de Pascua.León saludó a los fieles de todo el mundo en 10 idiomas, incluidos árabe, chino y latín, reavivando una práctica que su predecesor, el papa Francisco, había dejado de lado.
1 / 15 | “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua. El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. - Alessandra Tarantino

Inspirada en la primera comunidad cristiana descrita en los Hechos de los Apóstoles y en la figura de San Francisco de Asís, la organización es conocida internacionalmente por su labor humanitaria y su papel en la mediación de conflictos.

Mañana viernes, el presidente francés y su esposa, Brigitte, serán recibidos en audiencia en el Vaticano por el papa León XIV, en el que será su primer encuentro desde la elección del pontífice el pasado 8 de mayo.

Asimismo, la agenda de Macron en la Santa Sede incluye una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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