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El papa León XIV se reúne con su nuevo nuncio en Estados Unidos en medio de la crisis en Oriente Medio

El pontífice ha criticado abiertamente algunas acciones o declaraciones de la administración de Donald Trump

9 de abril de 2026 - 9:12 AM

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La audiencia se produce un día después del inicio del alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, tras la guerra desatada el pasado 28 de febrero. (Andrew Medichini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV ha recibido este jueves en audiencia privada a su nuncio (diplomático) en los Estados Unidos, Gabriele Caccia, en medio de la crisis en Oriente Medio y las críticas del pontífice a algunas acciones de Washington.

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El encuentro ha tenido lugar esta mañana en el Vaticano, según ha confirmado la Santa Sede en su boletín diario, aunque por el momento no ha trascendido el contenido del encuentro.

Monseñor Caccia fue nombrado nuncio apostólico en Estados Unidos por León XIV hace un mes, el pasado 7 de marzo.

La audiencia se produce un día después del inicio del alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, tras la guerra desatada el pasado 28 de febrero.

El papa León XIV, el primer estadounidense de la historia, ha sido muy cauto al pronunciarse sobre este conflicto aunque sí ha llegado a criticar abiertamente algunas acciones o declaraciones de la administración del presidente Donald Trump.

Este martes, al salir de su palacio en la localidad romana de Castel Gandolfo (centro), el papa tachó de “inaceptable” la amenaza de Trump de acabar con “toda una civilización” en caso de que el estrecho de Ormuz siguiera cerrado, aunque sin citar su nombre.

El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo.El papa León XIV pronunció la bendición Urbi et Orbi -que en latín significa "a la ciudad de Roma y al mundo"- desde la logia central de la basílica de San Pedro al final de la misa de Pascua.León saludó a los fieles de todo el mundo en 10 idiomas, incluidos árabe, chino y latín, reavivando una práctica que su predecesor, el papa Francisco, había dejado de lado.
1 / 15 | “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua. El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. - Alessandra Tarantino

Además, planteó a sus fieles “buscar cómo comunicarse quizá” con los “congresistas” y las “autoridades” para renegar de la guerra.

A lo largo de toda su primera Semana Santa como pontífice, también denunció en sus homilías “la hora oscura” que vive el mundo por la guerra, lamentó “una humanidad de rodillas por tantos ejemplos de brutalidad” o tachó de “blasfemos” a los gobernantes que “quieren vencer matando” o “se perciben poderosos cuando dominan”.

Por otro lado, León XIV también ha recibido esta mañana en el Vaticano al consultor político estadounidense David Axelrod, conocido por haber trabajado para las campañas de Barack Obama.

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