Se tambalea cese al fuego en guerra con Irán por desacuerdos sobre Líbano y estrecho de Ormuz

Un frágil alto el fuego en la guerra con Irán se tambaleaba el jueves bajo el peso del intenso bombardeo de Israel sobre Beirut, el continuo control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre si las conversaciones de paz previstas pueden encontrar puntos en común.

Irán y Estados Unidos —que hicieron sendas declaraciones de victoria tras el anuncio del alto el fuego— parecieron tratar de presionarse mutuamente. Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que las fuerzas iraníes han minado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el petróleo que Teherán ha cerrado. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que las fuerzas de Estados Unidos golpearán a Irán aún más fuerte que antes si no cumple el acuerdo.

Y hubo desacuerdo sobre si el pacto de alto el fuego incluía una pausa en los combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah. Israel perpetró ataques aéreos contra Beirut el miércoles, el día más mortífero en Líbano desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

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También persistían preguntas sobre qué pasará con la reserva de uranio enriquecido de Irán en el centro de las tensiones, cómo y cuándo se reanudará el tráfico normal a través del estrecho, y qué ocurre con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro y apoyar a aliados armados en la región .

Israel promete seguir atacando a Hezbollah en Líbano

En una publicación en redes sociales, el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf advirtió el jueves que los continuos ataques de Israel contra Hezbollah, grupo respaldado por Irán, en Líbano traerán “costos explícitos y respuestas FUERTES”.

Se ha hablado de Qalibaf como un posible negociador que podría reunirse con el vicepresidente estadounidense JD Vance el fin de semana en Islamabad. La Casa Blanca anunció que Vance encabezará la delegación para las conversaciones que comienzan el sábado.

Irán subrayó que Israel estaba violando el acuerdo de alto el fuego. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Trump han aseverado que no es así.

Netanyahu dijo que Israel seguirá atacando a Hezbollah “con fuerza, precisión y determinación”.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que al menos 203 personas murieron y más de 1,000 resultaron heridas el miércoles en ataques israelíes en el centro de Beirut y otras zonas de Líbano que, según Israel, tenían como objetivo a Hezbollah, que se sumó a la guerra en apoyo de Teherán.

Israel aseveró el jueves que mató a Ali Yusuf Harshi, un asistente del líder de Hezbollah, Naim Kassem. Hezbollah no ha respondido a una solicitud de comentarios.

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Un centro de estudios con sede en Nueva York advirtió que el alto el fuego “pende al borde del colapso”.

“Incluso si Líbano estaba formalmente fuera del acuerdo, era probable que la magnitud de los ataques de Israel se considerara una escalada de todas formas”, escribió Soufan Center en un análisis. “Los ataques de Israel pueden entenderse tanto como un esfuerzo por abrir una brecha entre Irán y sus aliados como como una respuesta a haber sido presuntamente marginado de las discusiones originales del alto el fuego”.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, reportó que un ataque israelí durante la noche había matado al menos a siete personas en el sur de Líbano. El ejército israelí negó haber cometido el ataque.

Precios del crudo siguen altos ante incertidumbre sobre el estrecho

Agencias de noticias semioficiales en Irán publicaron el jueves un gráfico que deja entrever que la Guardia Revolucionaria del país colocó minas marinas en el estrecho de Ormuz durante la guerra —un mensaje que quizá pretende presionar a Estados Unidos.

El gráfico, difundido por la agencia de noticias ISNA, así como por Tasnim, mostraba un gran círculo con la etiqueta “zona de peligro” en farsi sobre la ruta que los barcos toman para atravesar el estrecho, por el que antes pasaba el 20% de todo el petróleo y gas natural comercializados.

Pocos barcos se han atrevido a transitar por el estrecho desde que comenzó la guerra luego que varias embarcaciones fueran atacados, e Irán amenazó con ir contra cualquiera que se considere que esté vinculado con Estados Unidos o Israel. Los buques parecían seguir evitando el estrecho incluso después del alto el fuego.

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El gráfico sugería que los buques viajan por aguas más cercanas al territorio continental de Irán, cerca de la isla de Larak, una ruta que, según se observó, tomaron algunos navíos durante la guerra. Estaba fechado del 28 de febrero hasta el 9 de abril, y no queda claro si la Guardia Revolucionaria había retirado alguna mina desde entonces.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Saeed Khatibzadeh, dijo a la BBC que su país permitirá que los barcos pasen por el estrecho de acuerdo con las “normas internacionales y el derecho internacional” una vez que Estados Unidos ponga fin a su “agresión” en Oriente Medio e Israel deje de atacar Líbano.

El jefe de la principal compañía petrolera de Emiratos Árabes Unidos, Sultan al-Jaber, explicó que unos 230 barcos cargados de petróleo estaban esperando para atravesar el estrecho y se les debe permitir “navegar este corredor sin condiciones”.

El cierre de facto del estrecho ha hecho que los precios del petróleo se disparen —afectando el costo de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de Oriente Medio. Los precios del petróleo cayeron el miércoles con la noticia del alto el fuego, pero comenzaron a subir de nuevo a medida que crecía la incertidumbre sobre el acuerdo.

El precio al contado del crudo Brent, el referente internacional, rondaba los 98 dólares el jueves, un alza de alrededor del 35% desde que comenzó la guerra.

Entre los puntos a abordar en las conversaciones figura si se permitirá a Irán formalizar un sistema de cobro a los barcos por usar el estrecho. Eso trastocará décadas de libre tránsito a través de lo que se ha tratado como una vía fluvial internacional.

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Se desconoce el destino que tendrá el uranio enriquecido iraní

El destino de los programas de misiles y nuclear de Irán — cuya eliminación fueron objetivos importantes para Estados Unidos e Israel al ir a la guerra— también seguía sin estar claro. Estados Unidos insiste en que Irán nunca debe poder construir armas nucleares y quiere retirar la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán, que podría usarse para construirlas. Irán insiste en que su programa es pacífico.

Trump dijo el miércoles que Estados Unidos trabajará con Irán para retirar el uranio, que fue enterrado en los ataques de Estados Unidos e Israel del año pasado, aunque Irán no lo confirmó. En una versión del acuerdo de alto el fuego que Irán publicó, afirmó que se le permitirá seguir con el enriquecimiento.

El jefe de la agencia nuclear de Irán, Mohammad Eslami, dijo el jueves que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es “necesario” para cualquier conversación de alto el fuego.