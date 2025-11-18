Opinión
18 de noviembre de 2025
Anuel AA cancela concierto en España por motivos de salud

Esta no ha sido la única presentación de la nueva gira de Anuel que ha sufrido cambios

18 de noviembre de 2025 - 12:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Los fanáticos de Anuel AA en España están decepcionados tras la cancelación de varios conciertos del artista puertorriqueño en el país europeo.

El más reciente concierto fallido, que se llevaría a cabo este domingo en el Coliseum de A Coruña, fue cancelado por motivos de salud de Anuel, así lo dio a conocer la empresa Venues Producciones a través de un comunicado.

“Desde Venues Producciones hemos hecho un gran esfuerzo para poder traer a Anuel AA a La Coruña. Sin embargo, debido a la enfermedad del artista y por causas ajenas a nuestra organización, el evento ha sido cancelado”, compartió la productora de eventos.

Esta no ha sido la única presentación de la nueva gira de Anuel que ha sufrido cambios. “El dios del trap” no logró realizar otros dos espectáculos por causas distintas.

Según el diario El Español, el cantante tenía previsto realizar su primera actuación en Valencia el pasado viernes, pero la fecha se aplazó al 27 de noviembre. Además, este mismo sábado debía presentarse en Sevilla, pero la actuación fue movida para el 29 de noviembre por lluvia.

Tags
Anuel AA
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
